Alejandra Rubio, de 27 años, y Carlo Costanzia (31) protagonistas indiscutibles de esta semana en la crónica social de nuestro país. La nieta de María Teresa Campos y el hijo de Mar Flores han sido vistos y fotografiados besándose de manera apasionada en un centro comercial. Romance que ha sorprendido a propios y extraños, dado que no habían dejado pista alguna de que se estuvieran conociendo y fueran algo más que amigos.

Al salir a la luz este reportaje se ha podido conocer el duro testimonio de la ex novia del intérprete de Toy Boy, que ha narrado la experiencia que vivió junto al actor este mismo miércoles, 14 de febrero. «No creo que Alejandra tenga que ver con nuestra ruptura. Ella no fue el motivo. He tenido problemas con él con otras chicas, pero no voy a entrar ahí. Lo conozco desde hace 3 años. Venía a su casa, estábamos juntos y yo me volvía a Tarragona. Había otras chicas, quedaba con ellas y cuando se cansaba volvía conmigo. Hemos estado viviendo 1 año. Vivíamos juntos hasta enero. Estoy pasando por una pérdida familiar y él no se ha comportado. Este piso lo avalaron mis padres y lo busqué yo. Me humilló y lo eché de mi casa», comenzó diciendo, muy nerviosa.

«Nosotros estamos en términos de que hay cosas pendientes y tiene que recoger sus cosas. Me extraña que ayer me escribiera para decir que no se esperaba todo esto. No sé a qué juega. Él dice que se la habéis jugado. Yo estoy de baja con depresión y medicada y esto no tiene fin», prosiguió, revelando así más datos de su relación actual con Carlo. «El día que le eché hubo un follón enorme. Encontré en el ordenador unas conversaciones, a tres días del aniversario de la muerte de mi hermano. Entré en pánico. Llamé a mis padres y les dije que Carlo se tenía que ir sí o sí», contó la joven.

Pero la cosa no quedó ahí porque la ex explicó en TardeAR que el padre de Carlo le pidió que no lo echara de su casa porque su abuela se iba a morir. «Queriendo dar pena para que su hijo no acabara en prisión. Me dijo que le estaba hundiendo pero él me estaba hundiendo la vida mí. Yo puse mi piso para que pudiera tener la pulsera telemática. Mar Flores le dejó un despacho y él estaba incómodo», contó acerca de cómo ayudó al hijo de Mar Flores.

«Si está conociendo a Alejandra y ayer me escribe diciendo que ‘soy la mujer de su vida’ no sé… Le diría Alejandra que se informara con las noticias. Que él tiene muchos problemas y pocas intenciones de cambiar. Le he resuelto la mayoría de sus problemas. Le he comprado un patinete para que se pueda mover por Madrid porque no tiene carnet hasta no sé cuándo. He estado hospitalizada por su culpa, por toda la situación a la hora de mi casa, llamé a la policía, salió corriendo…», sentenció.

Por su parte, Carlo Costanzia fue sorprendido en el metro por los medios de comunicación, que no dudaron en preguntarle sobre sus imágenes con Alejandra Rubio. «No os puedo, ni voy a deciros nada. Muchas gracias por vuestro trabajo. Lo entiendo, lo comprendo. Muy amables y nos vemos mañana en la Fashion Week», indicó, sin querer entrar en más detalles.

Alejandra Rubio, la otra gran protagonista de esta historia, también se ha pronunciado al respecto. «No voy a hablar de mi vida privada», ha dicho. Pese a la insistencia de los reporteros, la colaboradora ha insistido en que tiene muy «claro» que no va a hablar acerca de sus fotografías con Carlo Costanzia. Por otro lado, Terelu Campos ha asegurado que respeta la vida de su hija y que pese a las últimas informaciones opta por blindarse y no dar su opinión.