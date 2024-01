Carlo Costanzia arremete contra Mar Flores tras la última entrevista de su hijo

Las últimas intervenciones de Carlo Costanzia, el hijo de Mar Flores y el conde Carlo Costanzia Di Costigliole, en televisión, han abierto la caja de Pandora y devuelto a las primeras filas de la crónica social la historia de (des)amor de la ex pareja y los reproches por la educación y responsabilidad afectiva para con su hijo en común, una vez tomaron caminos por separado. Y es que el intérprete de Toy Boy se ha confesado, entre otras cosas, sobre su dura infancia y la ausencia de sus progenitores en esta etapa de su vida. «Mi infancia fue difícil, nunca he sido feliz. He vivido la pesadilla de no tener referencias familiares. En el colegio los mayores te insultan. Son cosas bestias e insultos fuertes a mi madre», dijo.

Primero fue Mar Flores quien, en conversaciones con el periodista Aurelio Manzano, se pronunció al respecto de las palabras de su hijo, y señaló, a su vez, a su ex marido, al mencionar el momento en el que él «perdió el control». «El padre lo dejó solo viviendo con los abuelos mientras cobraba la pensión alimenticia que me pidió. Él nunca pagó la pensión alimenticia durante 12 años. Su padre le dejó viviendo con los abuelos, mientras él vivía en otra ciudad y cobraba la pensión alimenticia que yo le pagaba (…) Mi hijo sin control hizo lo que quiso. Volvió de Italia en 2007, sin escolarizar esos años, con problemas de dependencia y tatuado hasta la médula», confesó Mar Flores.

Carlo Costanzia padre y Mar Flores en un evento / Gtres

Y lo cierto es que, ahora, le ha tocado el turno al conde. El italiano ha roto su silencio a través de un comunicado en el que, además de dejar clara su postura con respecto a la entrevista de su hijo, arremete contra Mar Flores por «remover los cajones del pasado». Carlo Costanzia padre afirma que en los últimos días, la modelo y empresaria española ha realizado unas afirmaciones que «carecen de toda veracidad y que resultan ofensivas ya que perjudican gravemente la reputación e intimidad del abajo firmante y de su familia», al recuperar unos «hechos que se remontan a hace más de 20 años (…) con el solo propósito de volver a reavivar unas polémicas estériles e inútiles: todos los hechos mencionados ya han sido totalmente desmentidos en los procedimientos de divorcio y custodia».

En su opinión, Mar Flores, contra quien anuncia que tomará medidas legales, «manifiesta claramente la voluntad de ‘revivir’ hechos que sería mejor que se quedasen en los cajones del pasado, y también contradiciendo sus últimas declaraciones de no querer entrar en polémica. Presentaré las querellas pertinentes», dice. «Mi más profundo respeto y amor incondicional a mi hijo por cómo ha sabido gestionar esa dolorosa situación», termina el texto.

Carlo Costanzia padre y Mar Flores / Gtres

Mar Flores y Carlo Costanzia se casaron en el año 1992y fruto de su relación nació su hijo mayor, Carlo. Dos años después de pronunciar el Sí, quiero, la que parecía una historia de amor perfecta resultó en una guerra sin cuartel que acabó en los tribunales siendo, el entonces menor, el principal motivo de desencuentro entre ellos.