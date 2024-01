La aparición de Carlo Costanzia el pasado 19 de enero en De Viernes, espacio conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco ha provocado una vorágine de reacciones. La última de ellas corresponde a su padre, Carlo Costanzia di Costigliole. A través de un comunicado, el ex de Mar Flores se ha pronunciado de una manera contundente, aclarando que él no se ha puesto en contacto con nadie tras la aparición de su hijo en televisión.



Carlo Costanzia padre / Gtres

El comunicado

«Por medio de la presente les informo que las noticias que han aparecido recientemente y que siguen apareciendo en distintos medios de comunicación atribuyéndome diversas declaraciones vinculadas a la aparición de mi hijo, don Carlo Costanzia Flores, en un programa

televisivo el pasado viernes 19 de enero de 2024, son totalmente falsas», arranca la misiva.

En el escrito, Carlo Costanzia padre asegura que no ha realizado ningún tipo de declaración ni pública ni privada a ningún «medio de comunicación, periodista o colaborador de ningún programa, en relación con dicha

aparición televisiva de mi hijo, ni referente al pasado o a su a su madre, de modo que todas las afirmaciones que presuntamente me vinculan cualquier tipo de declaración son mendaces,no pudiendo existir ningún registro sonoro, gráfico, ni de ningún tipo de algo que nunca ha tenido lugar». De esta manera, el progenitor del actor desmiente las palabras de Makoke.

Makoke posando en un evento/ Gtres

El pasado sábado, la colaboradora aseguró en Fiesta que Carlo Costanzia padre se había puesto en contacto con ella para advertir a través de su persona a su ex mujer, Mar Flores, a raíz de la intervención de su hijo en la pequeña pantalla.

«Está enfadado y me ha autorizado a leer este mensaje: ‘Si yo sacara documentos, audios, mensajes y pruebas que tengo, Mar (Flores) no podría volver a España. Me pidió que fuese su amante cuando estaba casada con Javier Merino’», comunicó la televisiva, supuestamente, en boca Carlo Costanzia padre. Sin embargo, y pese al desmentido, la ex de Kiko Matamoros sostiene su versión, la cual aclarará el próximo fin de semana en Así es la vida, ya que mantiene que tiene pruebas.

Carlo Costanzia padre en una imagen de archivo / Gtres

Precisamente sobre las palabras de Makoke se pronunció este lunes, 22 de enero, Laura Matamoros en Vamos a ver. De hecho, mostró sus dudas de que el padre de su primo Carlo hubiera hablado en esos términos de quien fue su mujer. «Creo que es un poco feo hablar de temas ajenos cuando hay mucho que mirar en uno mismo. No sé si realmente la madre de mi hermana (Makoke) se ha puesto gafas para ver si era Carlo Costanzia padre quien le escribía u otra persona. Calentar la silla está muy bien y estar ahí está fenomenal para seguir aportando información que creo que son banales totalmente», dijo, tajante.

Las declaraciones de Carlo Costanzia hijo

Por su parte, Carlo Costanzia (hijo), aseguró durante su intervención que su infancia fue «difícil» y que estuvo marcada «bajo el foco mediático subyugada a toda la prensa que se podía hacer en ese momento de mi madre, de mi padre, de la separación entre ambos, esta separación tan mediática y dramática que tuvieron los dos», dijo. «En el colegio me hacían bullying, tenía un cierto maltrato psicológico por el continuo acoso que he tenido en el colegio, por los titulares que he podido ver de mi madre», se sinceró. Un testimonio que ha dejado completamente «destrozada» a su madre Mar Flores.