Laura Matamoros carga contra Makoke: «Es feo hablar de temas ajenos cuando hay mucho que mirar en uno mismo»

Carlo Costanzia se ha posicionado en la primera línea de la noticia tras su última entrevista concedida al programa ¡De viernes!, donde se ha sincerado como nunca sobre su infancia, llegando a confesar que con tan solo siete años empezó a tomar antidepresivos. Su adicción a las drogas la justificó como una «manera de evadirse», algo de lo que culpa a sus progenitores y a la exposición mediática a la que siempre ha estado sometida su familia.

Como era de esperar, estas declaraciones han acaparado gran parte de la actualidad de la crónica social del país, llegando esta misma mañana hasta el plató de Vamos a ver como uno de los temas centrales del día. Como excepción, Laura Matamoros, prima del entrevistado, ha dejado a un lado su particular sección en el espacio televisivo para sentarse en el sofá del club social como una colaboradora más para hablar, sin tapujos, sobre la entrevista del hijo de Mar Flores.

Laura Matamoros en ‘Vamos a ver’/ Mediaset

Visiblemente emocionada, ha reconocido que su tía, Mar Flores, «está destrozada» con todo lo ocurrido. Asimismo, la influencer considera muy injusto la guerra que se está queriendo reabrir entre los padres de Carlo Costanzia, los cuales se divorciaron en 1996. Poniendo sobre la mesa este asunto, Joaquín Prat ha señalado que el pasado sábado, el ex marido de la modelo se pronunció sobre la entrevista de su hijo de la mano de Makoke, quien fue la encargada de transmitir sus propias palabras. Dicho mensaje señalaba que si en algún momento hablara sobre Mar, sacando toda la documentación correspondiente, podría hundirla por completo.

Joaquin Prat y Laura Matamoros en ‘Vamos a ver’/ Mediaset

Estas palabras no han sentado del todo bien a Laura Matamoros, quien se ha mostrado completamente contraria con Makoke y su función en esta polémica: «Hasta el día de hoy he tratado de tener una relación cordial por lo que toca, por ser la madre de mi hermana, no por nada más, pero creo que es feo hablar de temas ajenos cuando hay mucho que mirar en uno mismo. Calentar la silla está muy bien, estar ahí es fenomenal para seguir aportando informaciones que son banales totalmente y que no tienen sentido», sentenciaba

En cuanto a la elección que ha hecho Carlo padre con Makoke, nombrándola como su ‘representante’ ante los medios, Laura considera que no ha sido una gran decisión. «Está muy mal elegido. Carlo padre y Carlo hijo le han visto una vez en la vida. Makoke no conoce a mi primo. Y mi padre no le ha contado prácticamente nada para que no lo pudiera contar. No entiendo que Makoke se meta en este lío teniendo en cuenta los lazos familiares que se entrecruzan aquí», señala.

La relación de Laura y Anita, en peligro

La opinión contundente de Laura Matamoros ha puesto de manifiesto el peligro que corre la actual relación fraternal que mantiene con su hermana, Anita. Pese a que han vivido un sinfín de altibajos, actualmente ambas se han mostrado en redes compartiendo muy buenos momentos en los que han transmitido una especial unión. No obstante, el hecho de que la ganadora de Gran Hermano VIP 4 haya criticado a Makoke, madre de Anita, puede verse reflejado en una nueva crisis entre ambas.