Carlo Costanzia revela el motivo por el que empezó a coquetear con las drogas

A sus 31 años, Carlo Costanzia ha dado un paso que ha pillado a todo el mundo desprevenido: romper su silencio y dar explicaciones sobre las últimas polémicas que han salpicado a su personaje público. A pesar de ser hijo de una de las celebridades más destacadas de nuestra crónica social, el joven logró hacerse un nombre en el mundo del espectáculo gracias a su talento como actor. Su papel protagonista en Toy Boy le llevó a Netflix y todo iba bien hasta que vieron la luz sus problemas legales.

Carlo Costanzia ha dado una sincera entrevista para que el público pueda entender su postura. Lo primero que ha hecho ha sido dejar claro que su vida no ha sido nada fácil, a pesar de que parece todo lo contrario. La separación de sus padres fue tan mediática que le situó en una posición muy complicada y sufrió consecuencias en el colegio. Se empezaron a meter con él y a burlarse de lo que estaba pasando en su familia.

Carlo Costanzia en un evento / GTRES

Carlo sufrió tanto que lamentablemente terminó refugiándose en ciertas sustancias. Él mismo ha hablado de este tema, desvelando el motivo por el que empezó a coquetear con las drogas: consideraba que era una «vía de escape».

Carlo Costanzia desvela su experiencia con las drogas

«Mucha gente tiene la idea distorsionada de la vida entre algodones que he podido tener… y eso es el problema, nunca he vivido entre algodones», empieza diciendo en ¡De Viernes!, el programa que presenta Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco. Carlo fecha su declive emocional cuando Mar Flores se casó con Javier Merino. Fue en ese momento cuando los insultos que recibía la escuela aumentaron de intensidad.

El actor y modelo hizo frente a sus detractores y terminó pagando las consecuencias. «Me expulsaron porque me rebelo contra la persona que me hizo bulling. Me rebelo, empiezo una etapa más rebelde, tengo mis contactos con tabaco, hachís, sustancia», comenta con total naturalidad.

Mar Flores posando / GTRES

Carlo Costanzia insiste que su coqueteo con las drogas «al principio es un acto de rebeldía y al final es una vía de escape», pero no terminó bien porque Mar Flores y su padre decidieron internarlo en Suiza para reconducir su conducta.

Carlo Costanzia insinúa que estuvo a punto de rendirse

Su etapa en el internado no fue agradable e intentó por todos los medios que sus padres le dejaran regresar a España. «Llamaba a mi padre, a mi madre, para que me sacaran de allí y me saca mi padre. Ahí me dicen que puedo decidir con quién irme y me fui con él», comenta al respecto. Todo esto le generó una serie de secuelas que terminó pagando muy caro en el futuro.

Carlo Costanzia en un desfile / GTRES

Cuando Carlo quería distanciarse de sus problemas recurría a ciertas sustancias. Ha insinuado que en una ocasión estuvo a punto de rendirse, pero afortunadamente uno de sus amigos lo evitó. «En uno de mis constantes arrebatos quiero ‘evadirme demasiado’ consciente de que eso me iba a llevar al ‘descanso’. Tenía el plan perfecto pero un amigo vino a casa, fuerzan la puerta y me encuentran inconsciente. Yo me desperté en el hospital y en ese momento no sé si sentía más sentido de frustración o vergüenza».

Estas palabras han situado a Mar Flores en el centro de la polémica, pero la modelo todavía no se ha pronunciado. Carlo ha hablado en Telecinco y ella ahora trabaja en Antena 3, así que ha utilizado este dato para intentar distanciarse al máximo del conflicto