Kiko Matamoros se acerca a su hija Anita y lamenta la muerte de Ringo, su perro

Kiko Matamoros ha recibido, en la tarde de este miércoles, la peor de las noticias. El perro de su hija Anita, Ringo, un bichón maltés que llevaba en la familia más de quince años, ha fallecido después de sufrir un grave accidente, hace varios días. Ha sido el propio ex colaborador de Sálvame quien ha confirmado el fallecimiento del animal a través de su perfil en Instagram, donde reúne a cerca de quinientos mil seguidores; con unas emotivas palabras que probarían, además de su dolor, un acercamiento con su vástaga, Ana Matamoros, tras varios años de desavenencias.

«Adiós, compañero. Fuiste la alegría de Ana y la mía por mucho tiempo. Espero que tengas un viaje placentero y no te salpiquen las lágrimas de cocodrilo de quienes despreciaron tu estabilidad. Te querré siempre y alegrarás mi memoria. Gracias por tu amor, amigo Ringo», ha escrito Kiko junto a una fotografía del perro en el que parece el jardín del domicilio que compartía con Makoke, la madre de la influencer, antes de su sonada separación.

El pasado domingo, 14 de enero, era Makoke, quien comunicaba en el programa presentado por Emma García, Fiesta, en Telecinco, que Ringo había sufrido un accidente. Según desveló la televisiva, el animal de compañía se cayó por el hueco de las escaleras de un tercer piso debido a la úlcera que sufría en uno de sus ojos y que le impedía ver con total normalidad. «Está muy malito. Tiene todas las costillas rotas y está en el hospital», confesó la ex mujer de Kiko Matamoros.

Horas más tarde, la propia Anita Matamoros reaparecía en sus redes sociales para comunicar lo mismo y para compartir con los usuarios de la ya citada red social que la siguen, su estado de ánimo. «Siento una tristeza inmensa, vacío, miedo y sigo en shock. Ahora solo puedo esperar noticias y deseo con todas mis fuerzas que me digan que podrá estar bien. Se que es algo temporal, pasará. Sé que es un dolor egoísta y que al final son obstáculos que acaban haciéndome más sensible, mejor persona y mucho más fuerte. Dejar de sentir a Ringo en casa, mientras él lucha por seguir adelante me lleva a valorar aún más a los que están. A quererles mejor, a disfrutar de esa compañía que hace que la vida sea más amena», aseveraba la joven.

Kiko Matamoros y Anita Matamoros a las puertas de un hospital / Gtres

Kiko Matamoros: viaje a todo tren a Dubái

El fallecimiento de Ringo ha pillado a Kiko Matamoros en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. El televisivo se encuentra en la ciudad disfrutando de unas idílicas vacaciones junto a su esposa, Marta López Álamo, quien también se ha reaccionado a la trágica noticia con el icono de una carita triste y un corazón roto.

En Dubái, el matrimonio se ha visitado el club social Kyma Beach Dubai, un exclusivo local al que acuden cada vez que van a Emiratos. Asimismo, han disfrutado de la mejor gastronomía en Carna, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad árabe. Se trata de un establecimiento que guarda como concepto el de un asador contemporáneo y en el que los precios oscilan desde los 20 euros hasta los 100 euros.