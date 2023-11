Marta López Álamo vuelve a Instagram: estas son sus palabras y la explicación a la polémica

Quien hace unas horas quisiera visitar el Instagram de Marta López Álamo se encontró con el mensaje «esta página no está disponible» que impedía ver su tablón de imágenes. ¿Cuál era el motivo? En primer lugar se sobreentendió que la influencer había decidido retirarse de las redes. Últimamente, había experimentado una catarata de críticas por -supuestamente- hacer apología de la extrema delgadez en el contenido que compartía.

Marta López Álamo, en Instagram

La verdad está alejada de esa primer versión. Look se ha puesto en contacto con la mujer de Kiko Matamoros para conocer la etiología de esta polémica. Al otro lado del teléfono nos encontramos a una Marta López abatida, sin ganas de conceder declaraciones y con mucha prisa por colgar el teléfono. Se le nota afectada. Sin embargo, deja una última frase que resume el origen de la controversia: «Lo de que he decidido abandonar las redes no es así».

Sin querer entrar en más detalles, la creadora de contenido dejó entrever que cesar su actividad virtual no fue decisión suya. Por lo tanto, blanco y en botella. ¿Fue Instagram el encargado de clausurar su perfil? Algunas informaciones aseguraban que así era y que el motivo era «promover la anοrexia y TCA s en sus publicaciones».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARTA ÁLAMO (@martalopezalamo)

En algunas ocasiones, Instagram puede tomar la decisión de suspender cuentas por considerar inapropiados sus contenidos. El propietario de la misma se encontrará con un aviso al ingresar a la app, en el que se le se notifica que su perfil ha sido desactivado o inhabilitada por infringir las condiciones de uso y se le recomienda comunicarse con el servicio de atención para que pueda solucionar el problema.

Marta López recupera Instagram

Tras unas horas de confusión, Marta López ha vuelto a tener activa su cuenta y ya ha vuelto a la actividad, publicando stories. No obstante, no es la primera vez que algunos usuarios le atacan por considerar que transmite un mensaje peligroso para las más jóvenes.

Recientemente, le preguntaron a la influencer sobre por qué estaba tan delgada. Una cuestión que fue la gota que colmó el vaso para ella: «Tan delgada depende de para quién. Te aseguro que en mi profesión (modelo) hay chicas muchísimo más delgadas que yo. Estoy delgada, sí, pero tengo muy buena genética y me cuido», le respondió.

Marta López Álamo / Gtres

Para Marta López se trata de un tema muy delicado. Ella misma confesó haber sufrido anorexia con tan solo 13 años. Además, contó abiertamente que tuvo trastornos de la conducta alimentaria (TCA). «Estos trastornos vienen de una falta de autoestima en una misma. Cuando tienes uno, mutas. Te conviertes en una persona diferente. Yo me volví manipuladora, mentía. Pensaba que nunca más iba a ser feliz ni disfrutar de la vida. Aunque yo ahora esté delgada, estoy sana y es para que veáis el cambio que he dado y sobre todo para que sepáis que si yo he podido, vosotros también podéis», explicó.