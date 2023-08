Marta López Álamo, blanco de las críticas por un polémico vídeo: «Algo no va bien…»

Marta López Álamo está viviendo un verano de contrastes. Por un lado no puede estar más feliz porque es el primero como mujer de Kiko Matamoros de pleno derecho. Los dos se casaron en una idílica boda celebrada el pasado 2 de junio. Sin embargo, la otra cara de la moneda la está experimentando debido a las feroces críticas que recibe en redes sociales y que podrían estar minando su estado de ánimo, a tenor de sus últimas declaraciones.

La influencer está ultimando sus vacaciones de verano y mientras se preparaba para una cena ha querido compartir una rutina de belleza para explicar cómo se hace ella el efecto pelo mojado. Siempre lo hago con pelo sucio pero este otoño seguro que hago algún look para photocall, le decía sus followers. Pero el resultado no iba a ser el que ella esperaba, ni muchísimo menos.

A lo largo del tutorial va explicando todos los pasos que sigue y productos que utiliza para lucir este estilo capilar ideal para los días de calor. Para conseguirlo se aplica aceites para cabello, aloe vera y hasta espuma de Mercadona. La rutina ha llamado la atención de sus seguidores hasta el punto de mofarse de ella con comentarios a medio camino entre lo sarcástico y lo hiriente.

Todas las críticas a Marta López Álamo

A continuación, reproducimos algunas de las reacciones de usuarios en Twitter:

«La cuestión es echarse todo lo que se pille en el baño»

«¿No es más barato ponerse aceite de girasol?

«¿Efecto pelo mojado o efecto pelo sucio?

«Le falta ketchup para mi gusto»

» Yo le echaba también sal de camino 🥴😂»

«¿Es una parodia, no?»

» ¿El anticongelante es antes o después del secador?»

«Échale nocilla también!!»

«¿Cuál es el antes y cuál es el después?»

«Tardas menos en pegarte una ducha y lavarte el pelo tía, que ahora parece que tienes una freidora en la cabeza»

«Me he visto este vídeo como 5 veces, estoy obsesionada»

«He hecho ensaladas camperas con menos ingredientes…»

«Tengo que decir que a mi madre una vez la revolcó una ola y salió mejor peinada que esta muchacha»

Kiko Matamoros y Marta López Álamo / Instagram

Estas reacciones han llegado a una Marta López Álamo que ha querido defenderse con un mensaje reflexivo: «No aceptes las críticas de quien no sabe ni un tercio de lo que pasas, solo tú sabes de tus luchas y tus dolores. La tranquilidad de saber que eres buena persona y no buscas arruinarle la vida a nadie, no te la quitan ni aunque echen toda la mala vibra del mundo».

Marta López Álamo. Cada día le noto con menos fuerza…menos ganas…no se… algo raro… No es que nunca haya sido la alegría de la huerta…pero algo raro pasa… Algo no va bien SOS

Hace unos días daba la sensación de no estar pasando por su mejor momento y así lo alertaban algunos seguidores. «Cada día le noto con menos fuerza…menos ganas…no se… algo raro… No es que nunca haya sido la alegría de la huerta…pero algo raro pasa… Algo no va bien SOS».