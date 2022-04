Anorexia nerviosa: el trastorno alimenticio que paralizó la vida de estas 5 famosas

La fama no es un camino de rosas. Pese a que se tenga una idea idílica sobre las vidas de las celebrities, lo cierto es que éstas estarían sometidas a cierta presión social que, en ocasiones, ha desembocado en problemas mucho más graves. Entre estos está la anorexia, enfermedad basada en un trastorno alimentario que provoca que las personas pierdan más peso del que es considerado como saludable. Una afección que puede estar provocada por razones de origen nervioso, producidas por diferentes situaciones del día a día.

Pese a ser un tema tabú, la anorexia es una realidad por la que han tenido que pasar un sinfín de rostros conocidos dentro del país. De hecho, la última en hacerlo público fue María Pedraza. A raíz de su última aparición en El Hormiguero, la actriz abrió su corazón a la hora de confesar que estuvo realmente obsesionada con las comidas que hacía: “La danza requiere ciertas aptitudes estéticas, físicas y al final… Yo he tocado este tema, pero salí sola. No llegué a los extremos del personaje, pero intenté llevar este tema con distancia. Contaba las calorías del plato y ahora siento que vivo guay. Ahora ya como que paso, postres y todo. Paso de contar calorías”, desvelaba, muy orgullosa de lo que había conseguido por sí misma.

Pero ella no habría sido la única que habría pasado por una etapa complicada a consecuencia de esta enfermedad. En una entrevista concedida a Lecturas, María Patiño aseguraba haber sufrido bulimia con 23 años, una adicción que considera que es “de por vida”, aunque no haya vuelto a recaer en ella. La presentadora de Socialité admitía haber seguido una estricta dieta saludable a lo largo de los años para no sufrir más sus consecuencias: “No puedo darme comilonas o saltarme una comida. Jamás como pizza, hamburguesa o paella”, confesaba.

Quien también vivió esta enfermedad en primera persona fue Marisa Jara. Durante su última entrevista en Sábado Deluxe, la modelo afirmaba haberlo pasado realmente mal por su peso: “He llegado a perder muchos contratos de trabajo por haber cogido unos kilitos. (…) La primera vez que vomité no lo vi peligroso. He llegado a comerme 8 bollos, 32 magdalenas, vomitar y volver a comer”, apuntaba, provocando la sorpresa de todos los colaboradores allí presentes.

Shaila Dúrcal también protagonizó durante su juventud unas imágenes en las que aparecía extremadamente delgada. La hija de Rocío Dúrcal hacía saltar las alarmas de todos los rincones del país al bajar considerablemente de peso a raíz de la muerte de su madre. No obstante, ella misma consiguió salir del bache de la anorexia con tan solo 14 años: “La enfermedad ya es cosa del pasado. Gracias a Dios ya no tengo nada de esto”, aclaraba.

Por su parte, Nieves Álvarez publicaba en 2011 un libro al que tituló como Yo vencí a la anorexia. En él, la modelo protagonizaba una serie de escalofriantes relatos sobre cómo le había afectado esta enfermedad: “Ese miedo a la gordura me atenazaba a pesar de que siempre he sido muy alta. Cuando empecé a adelgazar, cada kilo que perdía era como una victoria. Me sentía mejor y mejor y mejor hasta que me obsesioné brutalmente. Si alguna vez mi peso aumentaba, aunque fuera en 100 gramos, lo vivía como algo dramático, me entristecía y me sentía vacía e inútil”, escribía, dando visibilidad a un problema que sigue estando presente en la sociedad.