A sus 47 años Nievez Álvarez se ha convertido en una de las modelos más reconocidas de nuestro país. Comenzó por casualidad en el mundo de la moda y ha resultado ser la mayor de sus “suertes”. Ama su trabajo y se ha forjado una larga trayectoria profesional. Durante los más de treinta años de carrera, la modelo ha tenido que convivir con diferentes tipos de situaciones. Ha sido durante su paso por Las tres puertas, espacio presentado por María Casado en TVE donde se ha sincerado sobre cómo ha podido mantenerse y “reinventarse” en el mundo de la moda que muchos tildan de “frívolo”.

“Veo la vida a través de la moda. Es mi alegría. Es decir, yo creo que todo lo que nos rodea es moda en sí, nos guste o no. Nuestro estado de ánimo lo transmitimos también a través de cómo nos vestimos cada día. Ha sido algo inesperado que llegó a mi vida de una manera totalmente que no me lo esperaba”, ha comenzado diciendo sobre cómo se forjó su futuro en las pasarelas.

La maniquí ha asegurado a Casado que nunca pensó en «ser modelo» ni en dedicarse «a la moda». «Nunca me gustó mucho la ropa. No sé a mi me daba igual cuando era joven. Iba con uniforme hasta cuando en mi colegio podíamos ir de calle yo me plantaba mi uniforme porque me parecía aburridísimo eso de ponerme un modelito cada día», ha indicado con un toque de humor.

“Ahora pienso qué quién me lo iba a decir que mi vida iba a basarse en cambiarme de ropa y en dar vida a los trajes”, ha indicado. Nieves ha aprovechado la ocasión para hablar del tabú que supone su profesión. “Tenemos que luchar con ello todos los días. Siempre se ve en nuestra profesión como algo frívolo como algo que no es importante y si hiciésemos un estudio con la cantidad de puestos de trabajo que genera es increíble”, ha dicho. Palabras que ha corroborado la presentadora.

Durante la conversación Nieves Álvarez ha revelado cómo fueron sus inicios como modelo y la timidez con la que comenzó en esta industria que se ha convertido en su forma de vida. De hecho, ha contado que pudo trabajar con estrellas de la talla de Naomi Campbell. “Yo estaba allí escondida como diciendo qué horror porque eran mis ídolos. Yo me vi desde el colegio Blanca de Castilla a París desfilando con mujeres que yo admiraba en las revistas”, ha recordado con nostalgia. “¿Te trataban como una más?”, ha preguntado María. “Sí, todas, Carla Bruni… Me acogieron”, ha respondido la invitada.

Nieves Álvarez ha contado que muchas modelos tienen ciertas inseguridades que a la larga les suponen ciertos problemas de «autoestima». «Falta de confianza y de no saber cómo ubicarte en este mundo. Suelen ser personas que son muy exigentes consigo mismas. Yo lo era, pero a mi esta profesión me ha hecho muy fuerte. He aprendido a convivir con el ‘no’. He aprendido a saber lo que es el no cada vez que iba a un casting. Y ese no, no era porque yo no valiése, sino porque no representaba aquello que buscaban», ha dicho la modelo.