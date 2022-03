Este miércoles, la revista ¡Hola! publicaba en exclusiva unas imágenes de la modelo Nieves Álvarez en la ciudad de París en compañía del empresario de origen libanés Bill Saad. Un reportaje en el que la española y Saad derrochaban gestos de cariño y complicidad, en uno de los lugares más románticos del mundo. Varios años después de su separación del fotógrafo italiano Marco Severini, parece que Nieves ha recuperado la ilusión. De hecho, en la revista se comenta que tanto la modelo como el empresario han presentado a sus hijos, un paso importante que podría dejar claro que su romance va en serio.

Apenas unas horas después de que se haya conocido la noticia, Nieves Álvarez ha disfrutado de un paseo en compañía del diseñador Juan Avellaneda, buen amigo suyo. La modelo se ha mostrado muy atenta con las cámaras de la Agencia Gtres, que le han preguntado cómo está viviendo esta etapa: “mi corazón siempre está fenomenal, gracias a Dios. Tengo mucha salud y mucha alegría, así que muy bien. Gracias”, ha dicho la modelo sin dejar de sonreír.

La española acaba de regresar de París, una ciudad a la que viaja de manera habitual por sus compromisos profesionales: “siempre voy a París, es mi segunda ciudad. Es la Semana de la Moda, con lo cual ahí siempre estoy, súper agradecida, Alta Costura, Prêt-à-Porter. Ahí hay que estar”, ha comentado la top model.

A pesar de la publicación del reportaje en la revista ¡Hola! junto a Bill Saad, la modelo ha preferido no pronunciarse sobre su relación con el empresario ni dar más detalles de cómo está viviendo este momento. Por el contrario, ha elegido jugar al despiste: “a mí me encanta Juan Avellaneda”, ha dicho. Nieves no ha querido revelar qué es lo que la ha enamorado del libanés, y se ha mostrado sorprendida cuando le han preguntado si tiene planes de boda: “uyyy… jajajaja”, ha dicho entre risas, lo que indica que por el momento la pareja no tiene pensado dar más pasos y tomarse las cosas con calma.

Por su parte, Bill Saad no ha querido hacer declaraciones sobre esta noticia. Poco acostumbrado al interés de los medios, el empresario, de cincuenta y cinco años y residente en Madrid, se ha decantado por evitar a los periodistas cuando le han preguntado sobre su relación con la española.

Esta es la relación más estable de Nieves Álvarez desde que en el año 2015 anunciara su separación del fotógrafo Marco Severini, padre de sus hijos. Desde entonces, se la ha relacionado con el empresario mexicano Nicolás Saad, así como con Andrés Velencoso, con el que mantiene una buena amistad desde hace años. El último de sus romances ha sido el abogado valenciano Manuel Broseta, aunque la relación terminó en 2021. Ahora parece que es Bill Saad quien alegra el corazón de la española. El tiempo dirá si él es el definitivo.