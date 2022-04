María Pedraza, a corazón abierto al hablar sobre sus problemas de anorexia

El Hormiguero ha vuelto a sorprender con sus invitadas. Para poner el broche de oro al mes de marzo, el programa dirigido por Pablo Motos contaba con la presencia de María Pedraza y Marta Hazas, dos de las actrices más destacadas dentro de nuestras fronteras que se sentaron en el plató de Antena 3 para hablar sobre su nueva película, Las niñas de cristal, la cual se estrenará el próximo día 8 de abril en Netflix.

Lo que probablemente no imaginaban ni el presentador ni la audiencia es, que en esa ocasión, la protagonista de Élite se sinceraría al máximo sobre algunas de las situaciones más complicadas de su vida. Pedraza ha querido dejar clara la importancia que ha traído consigo este papel para ella, ya que trata la historia de una bailarina de ballet nacional que tuvo una vida complicada con la que María se ha sentido muy identificada: “La danza requiere ciertas aptitudes estéticas, físicas y al final… Yo he tocado este tema, pero salí sola. No llegué a los extremos del personaje, pero intenté llevar este tema con distancia. Contaba las calorías del plato y ahora siento que vivo guay. Ahora ya como que paso, postres y todo. Paso de contar calorías”, desvelaba, dejando entrever que en algún momento llegó a padecer anorexia.

Por suerte, María no tiene reparo alguno en hablar sobre la enfermedad tras haberla superado con éxito. No obstante, la señala como una de las culpables a la hora de abandonar definitivamente el mundo de la danza, aunque no fue la única: “Fue por un accidente de coche, que hizo que hoy esté aquí. Una semana antes de hacer una audición en la ópera de Roma, mi madre me dijo que estudiara interpretación, pero a mí no me llamaba mucho la atención. Un día discutimos, me recogió mi hermana, tuvimos un accidente, me rompí el peroné y de ahí vinieron cosas muy buenas. Volví a bailar, pero el destino me decía que otras cosas me esperaban”, declaraba, muy orgullosa y quitando hierro al asunto de haber sufrido un accidente de tráfico durante su juventud.

Ahora, la actriz ha vuelto a vincularse con el mundo de la danza, aunque lo ha hecho asentada ya como una de las artistas más conocidas del panorama nacional. Aún así, durante esta grabación también ha vivido experiencias fatídicas, como la caída de las uñas de sus pies: “Durante el rodaje de la película se me cayeron cinco veces las uñas de los pies al usar las puntas de ballet. Nunca había sentido tanto dolor. Había dos opciones, unas puntas con las que te salían ampollas y otras, que se te caían las uñas. Elegí la segunda opción”, confirmaba, indicando así que el futuro éxito de la película no ha sido un camino de rosas para quienes lo han hecho posible.

Por el momento, la madrileña puede presumir de estar triunfando tanto en el ámbito laboral como en el sentimental. María consiguió colarse en el corazón de uno de los hombres más destacados de España, Álex González. De hecho, ambos han dado lugar a uno de los tándem más consolidados del país a raíz de sus escapadas románticas y de las muestras de cariño que protagonizan públicamente.