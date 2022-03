María Pedraza enseña su lado más rockero al raparse la cabeza

Durante las últimas semanas, Málaga se ha convertido en el escenario perfecto para acoger a algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional. Teniendo en cuenta que recientemente se celebró el Festival de Málaga, muchas han sido las películas que han hecho su premiere en la ciudad andaluza, la cual se ha llenado de glamour para dar el pistoletazo de salida a la primavera. En esta última ocasión, ha sido María Pedraza quien ha acaparado todas las miradas en el photocall de Las niñas de cristal, la nueva película del director Jota Linares.

Ha sido esta misma mañana cuando la actriz ha acudido a esta alfombra roja, aunque tal vez ninguno de los reporteros allí presentes podría imaginar que sorprendería de la manera en la que lo ha hecho. Con total seguridad en sí misma y radiante, la protagonista de Élite se ha dejado ver con un nuevo corte de pelo radical que no ha pasado desapercibido. Este nuevo look en cuestión no era otro que un mohicano moderno o mohawk, un estilo de cabello que arrasó en los años 70 y 80 durante el movimiento punk y rock en Reino Unido. Remontándose hasta 50 años más atrás, la joven ha rapado los laterales y las patillas de su cabeza, dejando la parte superior de su pelo más larga y rizada en un color rubio platino que mucho dista de la tonalidad natural de su cabello.

Demostrando que es muy feliz con su cambio, Pedraza ha llegado al photocall con una sonrisa de oreja a oreja y no ha dudado en posar desde todos los ángulos, con el objetivo de que las cámaras captaran su nuevo peinado de las mil formas posibles. Además, durante la alfombra roja, la actriz ha compartido un sinfín de gestos cariñosos con algunos de sus compañeros de reparto, dejando ver que entre ellos existe una muy buena sintonía tanto delante como detrás de las cámaras.

De esta manera, María ha dejado claro que se encuentra en uno de los momentos más felices de su vida. Y no es para menos, ya que la intérprete será la encargada de protagonizar Las niñas de cristal, producción dramática que llegará a Netflix el próximo día 8 de abril. En esta película, Pedraza tendrá que meterse de lleno en el papel de la gran estrella del Ballet Clásico Nacional, a órdenes del coreógrafo Antonio Ruz. Pero lo cierto es que a la joven no solo le va bien en el ámbito profesional. Con respecto a su vida personal, la actriz puede presumir de haber conquistado el corazón de uno de los hombres del momento: Álex González. Y es que, aunque en un primer momento decidieron llevar su relación de una manera más hermética, lo cierto es que cada vez son más los momentos en los que se han dejado ver juntos de forma pública, llegando a compartir incluso viajes a París, una de las ciudades más emblemáticas por el alto nivel de romanticismo y encanto que poseen sus calles.