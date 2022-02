Álex González desvela el secreto que hace que su relación vaya viento en popa

Podría decirse que Álex González está atravesando uno de los momentos más felices de su vida. Pese a estar inmerso en un sinfín de proyectos profesionales, el actor ha conseguido compaginar perfectamente su relación sentimental con María Pedraza, que también está triunfando dentro del ámbito de la pequeña pantalla. Salta a la vista la complicidad existente entre ambos, motivo por el que su romance parece ir viento en popa y, a medida que pasa el tiempo, tienen menos intenciones de esconder su felicidad común.

El intérprete de Vivir sin permiso y su pareja dieron el pistoletazo de salida al 2022 por todo lo alto. Y es que, pese a que en un primer momento quisieron mantener su noviazgo en la más absoluta hermeticidad, ambos han dejado ver a través de sus redes sociales los numerosos viajes de los que han sido partícipes, siendo Disneyland o las Maldivas algunos de los destinos escogidos para presumir de relación. Ya en España, Álex ha expresado a las cámaras de Gtres lo mucho que están disfrutando de todo lo que les está sucediendo: “La verdad es que estamos felices y lo importante es cultivar la amistad. Eso es lo más importante”, recalcaba, dejando entrever que, antes de ser pareja, son amigos y confidentes. De hecho, poco parece importarles la intensidad de la prensa: “La verdad es que en ese sentido los dos tenemos suerte de que la prensa siempre nos trata con máximo cariño. Es inevitable que salgan fotos, la verdad es que nunca nos enteramos. Lo vivimos con tranquilidad, sin darle importancia”, aseguraba.

No obstante, ha habido momentos en los que González no ha vivido esa persecución por parte de los medios de comunicación, sobre todo cuando comenzó su trayectoria: “Cuando estudias interpretación, al principio es difícil entender que tu vida puede interesar o ver cosas íntimas que, de repente, sean públicas, y hasta que te acostumbras a eso lleva un tiempo. Ya estoy acostumbrado, y aparte son trabajos que se retroalimentan de otros. Vuestro trabajo tiene que ver con el nuestro, pues le dais visibilidad, y creo que simplemente es entender que podemos convivir todos juntos. A ver, al final, cada uno lo vive a su manera”, apuntaba, dejando claro que la función de los reporteros no afecta en absoluto a su día a día.

Es evidente que nada ni nadie puede empañar la gran labor de Álex González frente a las cámaras. El actor saltó a la fama como protagonista de El Príncipe, y desde ese momento los proyectos a los que ha hecho frente han ido subiendo como la espuma. En esta última ocasión, el intérprete acudió al Cine Capitol para estrenar su último trabajo: Operación marea negra, una miniserie que promete ser todo un éxito y así lo ha desvelado él mismo: “Es una serie que tiene acción, es una historia de aventuras también. Un thriller maravilloso y en el primer capítulo, en el resto ya no, quizás algún toque de comedia. Creo que tiene todos los ingredientes para que el público la disfrute”, confesaba. Y es que, aunque ya lleve muchos años inmerso en este mundo, aún sigue acumulando los nervios propios de las primeras veces: “Ha sido bajar del coche y ponerme nervioso, pero son nervios buenos. Mi trabajo es el entretenimiento, y digamos que en ese sentido es como cumplir una misión”, finalizaba.