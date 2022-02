Cada vez que Álex González protagoniza una aparición pública consigue captar la atención de la audiencia. Sea por el motivo que sea, el actor se ha convertido en uno de los rostros más queridos de nuestro país. Es por ello por lo que consiguió ser el último invitado de El Hormiguero, donde tuvo oportunidad de presentar Operación marea negra y la segunda temporada de Toy Boy.

Teniendo en cuenta su apretadísima agenda, el intérprete tuvo que repartir el tiempo de la entrevista para abarcar las curiosidades de dos de las nuevas producciones en las que participa, comenzando con la segunda parte de Toy Boy, aterrizada en Netflix hace tan solo una semana. Al haber compartido ya cierto tiempo con gran parte del elenco de la serie, era de esperar que entre ellos ya hubiera forjada una sintonía y una confianza que da lugar a un gran número de bromas: “En realidad no sé muy bien de qué hago… Es como de mafioso italiano, poderoso, con pocos escrúpulos… Pero es un personaje maravilloso, con el que me lo he pasado muy bien”, admitía el actor con respecto a su papel en la grabación. De hecho, Pablo Motos ha aprovechado para preguntarle por qué tuvieron que “reconstruirle los testículos por ordenador” al protagonista de El Príncipe. Un tema con el que hizo que Álex se sonrojara de inmediato: “Los desnudos me dan cierto pudor, pero para superarlo tengo que hacer como que me da igual. En un momento iba sin ropa, cantando ópera, y tenía que agacharme a cogerla, y en vez de hacerlo de lado, lo hice dando la espalda a la cámara y se vio todo”, empezó a contar, provocando la sorpresa del presentador del espacio televisivo. Pero lo más impactante vino después, cuando González desveló cuáles fueron las reacciones de sus compañeros ante la anécdota: “Días después me dijeron que me querían presentar a una compañera que llevaba seis días reconstruyéndome los testículos. Fue una presentación muy rara, pero así fue”, apuntaba sonriendo.

Dejando las bromas parte, el actor hizo referencia a la miniserie que rodó bajo las órdenes de Daniel Calpasoro: Operación marea negra. Aunque será el próximo 25 de febrero cuando salga a la luz, la máxima expectación ya está puesta en ella y especialmente en el personaje al que dará vida Álex. Nando se convertirá en el protagonista gallego de una trama de acción constante. Un papel de lo más complicado en el que González consiguió meterse de lleno: “Yo no soy un actor del método, pero cuando estás rodando doce horas diarias intentando hacer de alguien que no eres tú, llega un momento en que te lo acabas creyendo. Y yo me creí que era un marinero experto en lanchas, que las controlaba súper bien. Íbamos a sesenta nudos, a toda velocidad, y en un momento dado se nos cayó el walkie al agua. No oíamos nada. Y Daniel, que iba en el barco de apoyo, cerca, como está igual de loco que yo, me decía que él me pasaba otro walkie. Como estaba muy metido en mi papel, me acerqué demasiado y nos chocamos. Salimos rebotados y casi nos matamos”, contaba, intentando quitar hierro al asunto al afirmar que “son esas cosas del rodaje en las que te vienes arriba”.