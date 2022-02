De Raquel del Rosario a Linda Morselli: los amores de Fernando Alonso

Fernando Alonso y Linda Morselli han puesto punto final a su relación después de seis años juntos. Así lo acaba de confirmar la revista Semana, que ha dado pistas del nuevo amor de la modelo. El pasado Día de los enamorados, la modelo publicó en sus redes sociales un vídeo bailando en la playa con su nueva pareja, el actor de origen argentino Benjamín Alfonso, mientras que el piloto compartía una enigmática imagen en sus stories, que hacía presagiar el final de la relación.

A pesar de que no se han confirmado los detalles concretos de esta ruptura, parece que la pareja lleva ya tiempo separada. Aunque la modelo ya ha encontrado una nueva ilusión, no parece que este sea el caso de Fernando Alonso, que suma con este un nuevo ‘fracaso’ en el terreno amoroso. Una situación complicada para el asturiano que hace no mucho revelaba que la pareja tenía planes de aumentar la familia en un futuro.

A lo largo de los años, por la vida de Fernando Alonso han pasado varias mujeres. El piloto se ha caracterizado por mantener relaciones estables y largas y siempre ha sido muy discreto con su vida privada. De hecho, son pocos los detalles que han trascendido de sus romances.

Una de sus primeras relaciones estables fue la que mantuvo con la cantante Raquel del Rosario. La artista y el asturiano se conocieron en una fiesta organizada por una emisora de radio. Allí Raquel actuaba junto a su grupo. Al parecer, fue casi amor a primera vista y terminaron casándose, tanto en Asturias como en Maldivas. En el año 2011 terminaron su relación, aunque siguen manteniendo una buena amistad.

Después de su ruptura con Raquel del Rosario, el piloto comenzó un romance con la modelo Xenia Tchoumitcheva. Sin embargo, esta relación apenas duró unos meses y luego el asturiano empezó a salir con la rusa Dasha Kapustina, con quien estuvo dos años. Esta relación fue la más seria después de Raquel del Rosario y la joven incluso llegó a trasladarse a Oviedo para conocer a la familia de Alonso.

En medio de rumores de distanciamiento con Dasha, la prensa captó al piloto con la periodista Lara Álvarez. Estuvieron juntos más de un año y no era raro ver a Lara acompañando a Alonso en varias de las competiciones. Sin embargo, parece que la carrera profesional de la asturiana fue la responsable de la ruptura, sobre todo a raíz de la participación de Lara en Supervivientes. En marzo de 2016 pusieron punto final a su historia de amor y aunque eliminaron de las redes cualquier detalle de su relación, nunca se pronunciaron al respecto.

Poco antes del verano del mismo año, llegó a la vida del piloto la modelo Linda Morselli, que anteriormente había estado saliendo con Valentino Rossi. Su romance ha sido el más estable del asturiano hasta la fecha. Morselli ha acompañado en muchas ocasiones a Fernando Alonso en sus compromisos profesionales y ha estado a su lado en los momentos más duros de su carrera.

Se desconocen los motivos de su ruptura, pero lo que sí se sabe es que la modelo ya está de nuevo ilusionada. Por otra parte, no se tienen noticias sobre el corazón del asturiano, que siempre ha sido muy hermético con su vida personal.