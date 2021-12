Raquel del Rosario muestra la cara de su hijo tras el ataque del puma

2021 es un año que la cantante Raquel del Rosario no olvidará. Y no tanto por la dramática situación que se ha vivido a nivel global a consecuencia de la crisis del coronavirus, sino por el episodio del que fue protagonista su hijo hace algunas semanas. El 26 de agosto, la exvocalista de El sueño de Morfeo tuvo que intervenir cuando un puma atacó a su hijo Mael en el jardín de su casa. Un incidente dramático que ella misma contó a través de las redes sociales, donde explicó la complicada situación a la que tuvo que enfrentarse: «todavía sigue resonando en mi cabeza, al igual que la imagen que vi al girarme”, relataba la artista, antes de comentar que vio al animal abalanzado sobre el pequeño: «aún hoy no logro entender cómo atravesé el jardín en milésimas de segundo o de dónde provenía la fuerza que me hizo golpear repetidamente al animal con mis puños hasta quitárselo de encima», relataba la canaria. Según ella misma contaba, su hijo le dijo que iba a buscar fruta y segundos después escuchó gritar al pequeño.

La artista revelaba que pronto contó con la ayuda de su marido, Pedro Castro, que la ayudó a zafarse del animal y a trasladar rápidamente al pequeño a un centro hospitalario, donde fue intervenido de urgencia: «mi corazón se rompió por completo cuando lo vi salir de la cirugía. Toda la fuerza que aquella mañana me había invadido se esfumó, dejándome completamente indefensa ante un dolor que desconocía por completo. Me invadió el miedo», contó entonces. Raquel explicó además que los facultativos le dijeron que había tenido suerte, ya que, «unos milímetros más y no lo hubiese logrado”.

Ahora, cuatro meses después del terrible episodio, la artista ha querido mostrar a sus seguidores las cicatrices que aún tiene su hijo. Mael, a pesar de que vivió un momento difícil con el puma, no tiene miedo a los animales, es más, la familia ha adoptado una nueva mascota, una gatita llamada Lyra por la que siente una gran ternura. La propia Raquel le describe como «el eterno e irremediable amante de los animales». No es la primera vez que la vocalista muestra las cicatrices que el ataque del puma ha dejado en su hijo, pero sí la primera ocasión en la que le vemos de manera tan directa el rostro y el cuello.

Los últimos meses no han sido fáciles para la artista, más allá del terrible suceso con el puma. Ella misma confesaba que había decidido retirarse los implantes de pecho y explicaba por qué: «un día tropecé con un post en Instagram de una chica que mostraba su cuerpo durante la lucha contra un cáncer asociado a estos implantes. Hubo una frase que me resonó de manera especial: «Colocamos estas bombas de relojería sobre nuestro pecho y nuestro corazón». La artista reveló a sus seguidores que después de eso decidió retirárselos, ya que son muchas las mujeres cuya salud se ha visto afectada por las prótesis.