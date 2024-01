El pasado 19 de enero, Carlo Costanzia rompió su silencio y ofreció una explosiva entrevista en la que habló de una dura infancia marcada por los escándalos protagonizados por su madre, Mar Flores. Fue en De Viernes, espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, donde el actor se sinceró y trajo su pasado a la actualidad. Motivo por el que su madre no atraviesa su mejor momento personal tras las declaraciones que tanto están dando que hablar por parte de su hijo, nacido de su relación con Carlo Costanzia di Costigliole.

Carlo Costanzia en su entrevista / Telecinco

«Mi infancia fue difícil, no es feliz. Una infancia bajo el foco mediático subyugada a toda la prensa que se podía hacer en ese momento de mi madre, de mi padre, de la separación entre ambos, esta separación tan mediática y dramática que tuvieron los dos», dijo. «En el colegio me hacían bullying, tenía un cierto maltrato psicológico por el continuo acoso que he tenido en el colegio, por los titulares que he podido ver de mi madre», añadió

El comunicado de Mar Flores

Ante lo ocurrido y la repercusión mediática que se ha generado ante las palabras de Carlo, Mar Flores se ha pronunciado a golpe de comunicado. «María del Mar Flores Caballero ante la repercusión mediática que se ha producido tras la entrevista concedida por su hijo mayor difundida en el programa ¡De Viernes! emitido por la cadena de televisión Telecinco en fecha 19 de enero de 2024, realiza las siguientes puntualizaciones», comienza diciendo.

Mar Flores en el estreno de ‘Napoleón’ / Gtres

«Sobre las respuestas de su hijo a las preguntas que se le formularon, nada tiene que comentar ni por tanto van a ser objeto por su parte ni de contestación ni de réplica que den lugar o motiven nuevos comentarios o polémicas en medios de comunicación. Transmiten vivencias personales y como tales respetables. Si a consecuencia de esa entrevista se producen comentarios o se emiten opiniones que afecten a sus derechos fundamentales al honor, intimidad personal y familiar y propia imagen, se ejercitarán de manera inmediata las acciones judiciales que la asisten», reza la misiva.

El gesto de Carlo Costanzia con Mar Flores

En medio de este tsunami mediático por las declaraciones bomba de Carlo Costanzia, Mar Flores ha recibido un inesperado gesto por parte de su primogénito después de varios días de reflexión. «Le ha pedido perdón», confirmó Iván Reboso en el programa Fiesta. Sobre este entramado familiar también se ha pronunciado Laura Matamoros, sobrina de la maniquí, quien se ha mostrado este lunes muy afectada en su intervención televisiva en Vamos a ver.



Carlo Costanzia y Mar Flores durante unas vacaciones / Gtres

Laura ha empatizado con su primo Carlo. «Estoy orgullosa de cómo se ha superado a sí mismo hasta el día de hoy. Sinceramente creo que es una entrevista súper emotiva», ha indicado. «Es la historia de su vida, de como él la ha vivido, yo que estoy en un proceso de separación y lo que quiero es proteger a mis hijos… A veces los adultos, tanto padres como madres, nos olvidamos un poco de cómo puede vivir el niño o esos niños el tema de la separación», ha proseguido después.

Asimismo, Laura Matamoros también ha querido romper una lanza por su tía. «Eso no quiere decir que los padres no hayan estado, sino que Carlo ha vivido su infancia y adolescencia de una manera equivocada. De esta entrevista hay que quedarse con su superación, su proceso y lo que hay que hacer. Se quiere sacar una guerra entre el padre y la madre nada que ver con Carlo y lo que está contando», ha explicado.

Laura Matamoros en ‘Vamos a ver’ / Telecinco

¿Cómo está Mar Flores?

La influencer también ha revelado cómo se encuentra su tía. «No he hablado con Mar, quiero darle espacio, sé cómo es… Pero sí he hablado con mi madre, que es su hermana, y sé cómo están las cosas, mi tía está destrozada ahora mismo. Ella está destrozada, no es justo la guerra que se quiere hacer entre Mar y Carlo padre, no es justo. Se han sacado cosas de contexto, palabras de hace semanas que dijo en otra cadena», ha zanjado, sin querer entrar en más detalles al respecto.