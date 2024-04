Todos los detalles del tenso (e inminente) reencuentro entre Carmen Borrego y José María Almoguera

Carmen Borrego y José María Almoguera están atravesando una nueva crisis en su relación madre e hijo. La portada protagonizada por éste y su todavía mujer, Paola Olmedo, ha aireado los trapos sucios de un vínculo desgastado de tanto conflicto entre ellos. Las vapuleadoras palabras de su primogénito fueron encajadas con una sorprendente resignación por su madre el pasado jueves, durante la gala de Supervivientes, de boca de Terelu Campos, quien por cierto se ha convertido en uno de sus principales y más fuertes apoyos. Mientras tanto, José María guarda silencio y tan solo ha hablado a golpe de exclusiva.

La disputa abierta entre ambos va a vivir este mismo lunes un episodio importante y que bien puede significar un punto de inflexión. LOOK ha podido saber que en apenas unas horas se va a producir el esperado y tenso reencuentro entre Carmen Borrego y José María Almoguera. En plena tempestad se vuelven a ver las caras, si bien el motivo no responde a un encuentro voluntario o que sirva para limar asperezas. Nada más lejos de la realidad.

Carmen Borrego en Madrid./ Gtres

Madre e hijo no tienen más remedio que verse ya que los dos trabajan en el mismo lugar y en idéntico programa. De ese modo, las instalaciones de Mediaset, en el madrileño barrio de Fuencarral, serán el escenario donde se produzca esta coincidencia que tanta y tan lógica expectación ha despertado en la crónica social.

José María y Carmen coincidirán porque ambos están convocados a sus respectivos puestos laborales. El primero trabaja como ayudante de producción en Cuarzo Producciones, la encargada de hacer posible -entre otros- Así es la vida, el espacio de sobremesa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz. Mientras que la segunda es colaboradora habitual del programa y retoma su silla ahora que ha regresado de concursar en Honduras.

Jose Maria Almoguera en Madrid./ Gtres

Aunque el magacín de corazón arranca a las 15:45 horas, José María Almoguera entra a trabajar mucho antes, a primera hora de la mañana. Por su parte, se espera que su progenitora haga acto de presencia, como cualquier colaborador, unas dos horas antes del inicio de la emisión para maquillarse, hacer la reunión de escaleta y prepararse en plató para el directo. Durante todo ese tiempo, madre e hijo serán también compañeros de trabajo, con el morbo que eso implica dada su compleja situación familiar.

Dicen que los trapos sucios se lavan en casa, pero no será en el hogar, ni en un restaurante, ni en ningún lugar que voluntariamente hayan elegido donde se producirá su reencuentro, sino en los pasillos de Mediaset. ¿Tendrán la oportunidad de hablar para tratar de rebajar el distanciamiento existente entre ellos? Lo que está claro es que la coincidencia llega en un momento en el que la tensión es máxima.

Carmen Borrego en ‘Sálvame’. / Telecinco

Desde que concediera sus explosivas palabras a Semana, José María Almoguera ha dado la callada por respuesta a todos los reporteros que le han preguntado por su madre. Por más que se desempeñe profesionalmente en un programa dedicado íntegramente a la vida privada de los famosos, él se ha acogido a la Omertá y tan solo ha querido hablar de su intimidad en las páginas de dicha revista.

Su experiencia en el corazón empezó hace más de siete años, cuando su madre le buscó un hueco en el extinto programa Qué tiempo tan feliz que presentaba su abuela, María Teresa Campos, quien intramuros siempre dejó entrever que José María era su nieto favorito. El pasado jueves, Jorge Javier Vázquez les preguntaba a las hijas de la periodista qué habría pasado si la entrevista bomba de Almoguera se llega a producir con Teresa en vida, a lo que Terelu Campos contestó de manera lapidaria: «En plenas facultades de Teresa no hubiera tenido nadie cojones a hacerlo, en plenas facultades de Teresa aquí no faltaba ni gloria».

José María Almoguera con su abuela, María Teresa Campos./ Gtres

Después de saber que su hijo y su nuera le habían atacado, asegurando, entre otras cosas que vendió la exclusiva del embarazo de Paola Olmedo, o que José María no se habría vuelto a dirigir la palabra con su madre si no es por la muerte de su abuela, Carmen Borrego se limitó a asimilar el golpe con entereza. «No me salen las lágrimas. Solo voy a responder algo que me nace del corazón. Yo por él he hecho todo. Mi conciencia la tengo totalmente tranquila. Seguiré estando aquí, si él me necesita. Todo en la vida tiene un límite. Puede ser que este sea el mío». Palabra de una madre dolida a la que ahora le toca hacer frente al enésimo conflicto con su hijo y a un reencuentro nada cómodo para ninguno de los dos.