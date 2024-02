El amor no tiene edad, y si no, que se lo digan a Edmundo Arrocet. Más de tres años después de que el cómico copara titulares en la crónica social de nuestro país por un posible romance con Bárbara Rey, Edmundo se ha convertido de nuevo en protagonista por este asunto, aunque con distinta mujer. El que fuera pareja sentimental de María Teresa Campos habría recuperado de nuevo la confianza en el amor gracias a una joven de origen polaco cuarenta y seis años menor que él.

Ha sido el programa TardeAR el que, en la tarde de este martes, ha confirmado la noticia a la vez que ha mostrado una imagen de la joven junto al humorista, que pertenece al nuevo numero de una conocida revista de corazón en España que estará disponible en los quioscos en las próximas horas. Se trata de Marta, tiene 28 años y, según el citado programa, Edmundo y ella se conocieron hace un año en Londres. En la instantánea, la pareja se muestra en actitud muy cómplice y cariñosa dando un romántico paseo. Marta habría trabajado de modelo, aunque en la actualidad cuenta con un puesto dentro del secto de las energéticas.

Edmundo Arrocet y su nueva ilusión / Telecinco

En marzo de 2023, Edmundo Arrocet desveló a los medios que hacía poco que había iniciado una relación de la que se sentía muy a gusto. Sin ahondar en demasiados detalles, el humorista confesó que se trataba de una mujer de mediana edad que no era española y a la que había conocido durante un evento en Brasil. En el país de Sudamérica, cabe recordar, Edmundo está embarcado en un proyecto relacionado con la energía eólica. «Estoy saliendo desde hace un tiempo con una persona que no es española. Es de otra nacionalidad y se encuentra conmigo en tierras brasileñas. Estamos juntos y muy bien, pero ella no tiene nada que ver con el universo mediático y prefiere mantenerse en el anonimato», confesó.

Edmnundo Arrocet por las calles de Madrid / Gtres

El currículum amoroso de Edmundo Arrocet

Aunque la vida sentimental de Edmundo Arrocet en España gira en torno a María Teresa Campos o Bárbara Rey, lo cierto es que el cómico carga con un extenso currículum, en este ámbito, a sus espaldas. Arrocet contrajo matrimonio con la presentadora chilena Gabriela Velasco, la madre de su hija María Gabriela durante los años setenta. En 1977, lo hizo de igual forma, en segundas nupcias, con la odontóloga chilena Rocío Corral Penna,​ con quien tuvo dos hijos: Maximiliano y Estefanía. En 2012 quedó viudo de Rocío Corral y no fue hasta dos años después, en 2014, cuando comenzó su historia de amor con María Teresa Campos. Con la presentadora de televisión estuvo hasta 2019.

Fue la presentadora de televisión quien hizo pública su ruptura a través de un escueto comunicado que leyó su hija, Terelu Campos, en un plató de televisión: «Quiero manifestar que nuestra relación se ha roto recientemente. Quiero pedir a los compañeros y a las personas que me quieren, que en la medida de lo posible me dejen vivir con tranquilidad estos momentos tan difíciles para mi. Repito: Tan difíciles para mi. Os mando un abrazo de todo corazón», rezaba el escrito.

La periodista María Teresa Campos y Edmundo Arrocet por las calles de Málaga / Gtres

Tras su historia de amor con María Teresa Campos, en 2020 se hizo público que Edmundo había mantenido una relación sentimental con la presentadora de televisión Marta de Pablo. Después, en 2021, el humorista y Bárbara Rey sorprendían con su breve pero intenso noviazgo.