Las bombas de Edmundo Arrocet o Gabriela Guillén luciendo tripa, protagonistas del kiosco

Primer miércoles de revistas de octubre y la actualidad sigue sin dar tregua. Está siendo un 2023 con mucho y variado que contar. En esta ocasión es Edmundo Arrocet el que da un paso hacia delante para contar todo sobre su relación con la malograda María Teresa Campos. Lo hace en una portada con Diez Minutos en la que deja bombas que a buen seguro detonarán la concordia y paz reinante en la familia.

Edmundo Arrocet, protagonista de la portada de ‘Diez Minutos’

Edmundo Arrocet y la periodista estuvieron juntos seis años y el cómico asegura no creer el triste desenlace que tuvo María Teresa. Hace unas horas, Carmen Borrego aseguraba en televisión que «Bigote era lo peor que le pasó a mi madre». Y eso que todavía no había leído las cosas que tenía que dice en la revista. Como adelanto, desvelamos que el chileno dice que «Teresita -como él la llama cariñosamente- quería que nos casáramos para que a mí me quedase una pensión». Además, deja a la prestigiosa presentadora en un dudoso lugar al asegurar que «siempre que íbamos de viaje lo pagaba yo todo». Por último, arremete contra la familia: «En seis años, Terelu fue a su casa unas 10 veces y Carmen ni eso. Sí iban Alejandrita y José María (nietos de María Teresa)».

Portada de Semana

Otra de las grandes protagonistas de la semana la trae la revista de este mismo nombre: Gabriela Guillén. La empresaria ha viajado hasta Huelva buscando desconectar de todo el bullicio generado al saberse que espera un hijo junto a Bertín Osborne. Para ello, ha viajado hasta Huelva, donde ha sido captada luciendo una incipiente barriguita de seis meses. Gaby atraviesa un momento complicado y en redes sociales vuelca su frustración: «La depresión es una enfermedad muy grave. Seamos más empáticos con las personas, cada una tenemos nuestros problemas y muchas veces creemos que no somos capaces de superar, en un proceso muy largo de recuperar. Con una palabra puedes ayudar o destruir a alguien», escribió. Por otro lado, Terelu Campos y el ex abogado de Daniel Sancho son otros de los asuntos con peso.

Portada de Lecturas

El mismo día en el que se habrían cumplido 26 años de la romántica boda entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, Lecturas lleva a la hija de don Juan Carlos a portada para mostrarla «radiante» en una boda. Además, Sergio Rico y su novia conceden una emotiva entrevista. Por su parte, Jorge Javier Vázquez hace balance tras el fracaso que supuso la cancelación de su programa en Mediaset, Cuentos Chinos.

Portada de Hola!

Lejos de Edmundo Arrocet y de todos los anteriores protagonistas se coloca la revista Hola, a menudo volcada en la alta sociedad española. Esta semana, la gran protagonista es Carmen Thyssen, que comparte confidencias junto a Sabina y Carmen en una extensa entrevista. Además, la cabecera aporta las primeras imágenes de Irene Urdangarin como voluntaria en Ginebra.

Todos estos temas y muchos más, en las revistas del corazón de este 4 de octubre.