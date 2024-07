Edmundo Arrocet ha sorprendido este miércoles al conceder una entrevista a una conocida revista de la crónica social de nuestro país, en la que se ha pronunciado al respecto de la futura maternidad de Alejandra Rubio fruto de su actual relación sentimental con Carlo Costanzia. El humorista ha vuelto a la carga y, sin pelos en la lengua, ha afirmado que la hija de Terelu Campos «ha sucumbido a la vida fácil» y que espera «que reaccione». Asimismo, Edmundo ha asegurado que la abuela de la joven, María Teresa Campos, quería que Alejandra estudiase una carrera universitaria y no acabara dedicándose a vender su vida en los medios de comunicación, al tiempo que ha opinado sobre Carlo y su familia. «Teresita quería que Alejandra estudiara. Estaba orgullosa de Carmencita porque estudió Derecho. La familia de Carlo es muy respetable y creo que relacionarse con esa familia le dará caché a Alejandra», ha expresado.

Unas palabras, sea como fuere, a las que no ha tardado en reaccionar la propia protagonista desde el plató de Así es la vida, el programa de Telecinco a los mandos de Sandra Barneda y César Muñoz. Alejandra Rubio ha acudido a su puesto de colaboradora habitual en el citado espacio y, preguntada expresamente por las palabras de Edmundo Arrocet, la natural de Madrid se ha mostrado de lo más contundente. «Decirle que yo no he sucumbido a la vida fácil, yo estoy trabajando todos los días y el que ha sucumbido a la vida fácil gracias a mi abuela es él», ha comenzado diciendo. «Gracias a eso puede hacer una exclusiva cada vez que le apetece ganarse un dinerito y opinar de cosas que ni le van ni le vienen», ha añadido.

Alejandra Rubio, en ‘Así es la vida’. (Foto: Telecinco)

Lejos de quedarse ahí, Alejandra Rubio ha ido más allá y ha lanzado una dura advertencia al que fuera pareja sentimental de María Teresa Campos durante cerca de seis años, hasta finales de 2019. «Ni pertenece a nuestra familia ni a nuestra vida, ni a nada, pero se sigue aprovechando porque le viene muy bien. Edmundo, no necesito ningún consejo, no conoces a mi familia política, no debes opinar de ellos. Si piensas que comparando a dos familias te hace mejor, vas por mal camino».

Carmen Borrego suscribe las palabras de Alejandra, en directo

En el plató de Así es la vida se encontraba también Carmen Borrego, tía de Alejandra Rubio, que no ha dudado en suscribir, una por una, las palabras de la joven. Carmen Borrego ha aplaudido las declaraciones de su sobrina al tiempo que ha pedido a Edmundo Arrocet que deje de hablar y poner cosas en la boca de la ya fallecida María Teresa Campos. «Las ultimas palabras de Edmundo en su ultima exclusiva fue que ‘si ellas se callan, yo me callaré’. Hemos estado calladas, no hemos hablado ni vamos a hablar, ni pertenece a esta familia ni es el viudo de mi madre (…) que deje de mencionar a mi madre que no se puede defender y deje de difamarla», ha dicho muy tajante.

Carmen Borrego y Alejandra Rubio, en ‘Así es al vida’. (Foto: Telecinco)

En el mismo programa, Carmen Borrego se ha pronunciado también, al margen de lo anterior, sobre la entrevista que ella misma concederá el próximo viernes, día 5 de julio, al programa ¡De Viernes¡. La hermana de Terelu Campos se sentará en el plató del espacio presentador por Santi Acosta y Beatriz Archidona junto a su marido, José Carlos, quien hasta ahora se había mantenido en un segundo plano mediático. «Estoy encantada. Cumplimos 10 años de casados y nos han pedido que nos sentemos a contar nuestra historia de amor», ha dicho.