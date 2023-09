Así es la vida se despide este viernes de la pequeña pantalla tras cincuenta y nueve emisiones. El programa de Telecinco, a los mandos de Sandra Barneda y César Muñoz, cabe recordar, llegó a la cadena insignia de Mediaset en junio, tras la cancelación definitiva de Sálvame después de catorce años ininterrumpidos en antena; y si bien las cifras que ha cosechado no han sido todo lo buenas que se esperaba, la sensación final de su equipo es de haber «cumplido con todas las letras» del propio nombre del formato.

Estas han sido al menos las palabras con las que Sandra ha definido su paso por el programa en sus redes sociales, junto a una imagen del equipo de colaboradores del espacio, al completo, disfrutando de una cena tan exquisita como divertida. «La vida se recoge en momentos. En aventuras siempre inciertas porque de otro modo dejarían de ser aventuras. Así es la vida ha cumplido con todas la letras de su nombre. Un programa que arrancaba con la carga de substituir a uno que fue grande y sabedor que su objetivo no sería otro que ser el relevo del que llegaría para quedarse. Hemos probado, reformado y rehecho en directo, si parar… mientras nos conocíamos todos…como la vida misma que nunca es la misma, que se moldea y te debes a los mismo giros inesperados que da», ha comenzado diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sandra Barneda (@sandrabarneda)

Hoy se termina una etapa bonita, llena de miradas cómplices y de poner todos ese granito de arena que nos ha hecho ser grandes en la inmensidad de la nebuloso mundo de la televisión – ya sabéis todo es relativo y depende del ojo con que se vea-. Así es la vida no podría haber sido sin un equipo que se ha desvivido por remontar cada tarde aún sabiendo que su tiempo sería limitado, ni una dirección que supo sostener la presión de estar, resistir y remontar. Gracias (…)Os confesaré que ha sido la primera vez en más de 25 años de profesión que decidí organizar una cena con sólo los colaboradores. No fue ni fiesta de empresa ni de los ‘jefes’, fue algo nuestro. Mi razón fue la necesidad de estar en privado con quien ha puesto todo lo que tenía siempre con una sonrisa conocedora de la gesta en la que andábamos cada tarde», ha añadido.

Antes de concluir el escrito, Sandra ha querido tener unas palabras de agradecimiento con la productora del programa Cuarzo Producciones y, en especial con su director general, Juanra Gonzalo, y la directora de producción, Ángeles Villamarín. «No me olvido de ti, Juanra, ha sido un verano difícil, aventuras nuevas que nos unen y espero que sumemos muchas más juntos. Ángeles, una mirada tuya ya me habla y me calma ¡Gracias equipo de producción! (…) Así es la vida termina una etapa hoy pero comienza otra el lunes que viene. Una nueva aventura disfrutaremos como esta profesión nos obliga -gran lección de vida-, como si cada día fuera el último», concluye.

Sandra Barneda y César Muñoz en ‘Así es la vida’ / Gtres

El final de Así es la vida dará paso, a partir del próximo lunes, a las nuevas tardes de Telecinco, con Ana Rosa Quintana como presentadora de TardeAR. Un programa que, producido por Unicorn Content, se centrará en la actualidad y en el entretenimiento a través de entrevistas con celebridades nacionales e internacionales, y de la tecnología más puntera. A la veterana presentadora la acompañaran en plató, según ha trascendido, Laura Madrueño, Miguel Ángel Nicolás, Beatriz Archidona, Jorge Luque, Manuel Marlasca y Antonio Hidalgo, entre otros colaboradores.