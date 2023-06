La anécdota de Carmen Sevilla que Sandra Barneda recuerda con cariño

La muerte de Carmen Sevilla ha dejado a todo un país desolado. La musa del cine fallecía el pasado martes 27 de junio víctima de un Alzheimer que le acompañaba desde 2009 y de una neumonía que, finalmente, ha acabado con su vida. Su despedida le ha posicionado como la clara protagonista de la jornada informativa, acaparando millones de titulares que repasan la historia de su vida tanto profesional como sentimental. Los programas de televisión también han querido dedicar su emisión diaria a realizar un homenaje a la artista. Así es la vida no se ha quedado atrás y, pese a que llegó a la parrilla el pasado lunes, ha dedicado una emotiva entrega donde las palabras emotivas hacia Carmen han sido la clave.

Sandra Barneda no ha querido dejar pasar la oportunidad de compartir con todos los telespectadores lo presente que siempre han estado las canciones de Carmen Sevilla en su infancia. Tal y como ella misma ha contado, la presentadora recuerda que cuando su familia se juntaba para celebrar eventos grandes, su abuela siempre cantaba la canción de Te quiero, te quiero. «Yo pensaba que lo cantaba por Nino, pero cuando fui más grande, me dijo que no, que era por Carmen Sevilla», contaba. César Múñoz, el compañero de plató de Sandra, señalaba que, con motivo de le época en la que nació, él siempre la conoció como «la abuela de España». Estas declaraciones han hecho trasladarse años atrás a Barneda, haciendo hincapié en como la actriz ha llegado a marcar de una forma tan distinta en cada generación ya que su abuela que era «coetánea» a Carmen y siempre la ha elogiado como una de las grandes de España.

Sandra Barneda y César Muñoz en el programa ‘Así es la vida’/ Mediaset

Resaltando la figura artística que representa, Sandra Barneda ha proseguido su discurso explicando cómo la intérprete ha logrado calar en la cultura española de por vida, pasando a la historia como uno de los rostros más icónicos del país: «Carmen Sevilla ha logrado durante décadas ir enamorando a todo el mundo. Todos sabemos que, a los 92 años, cuando te acecha una neumonía es complicado. Ayer por la tarde nos enterábamos de que, hemos perdido a una mujer pero que ha nacido una estrella», manifestaba, motivando el cálido aplauso del público y de sus compañeros del nuevo formato encargado de sustituir las tardes de Sálvame.

Las redes se inundan de mensajes de despedida a Carmen Sevilla

Sandra Barneda no ha sido la única que ha recordado a Carmen Sevilla con unas emotivas palabras a lo largo del día de hoy. Las redes se han inundado de mensajes de despedida que recuerdan a la artista como una de las más grandes del mundo del cine. Lolita Flores publicaba unas palabras en su perfil de Instagram agradeciendo lo bien que siempre se ha portado con su familia: «Siempre fuiste de mi familia, así lo decía mi madre, tu amiga del alma», escribía. A Lolita le han seguido otros famosos de gran popularidad y de diferentes ámbitos profesionales a nivel nacional como Bibiana Fernández, Eva González, Santiago Segura, Yolanda Díaz o Ana Obregón, quienes también han compartido la pena que sienten tras la pérdida de Carmen.