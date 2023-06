Ana Rosa Quintana se despide definitivamente de ‘Sálvame’ con unas emotivas palabras

Aunque fue el pasado viernes, 23 de junio, cuando Sálvame terminó de manera definitiva, hay quienes siguen recordando el que hasta ahora había sido el programa de las tardes de Telecinco por excelencia. Este ha sido el caso de Ana Rosa Quintana, que no ha querido dejar pasar la oportunidad de mandar un cálido mensaje de cariño a todos los colaboradores y al presentador del espacio televisivo en cuestión ahora que su emisión ha llegado a su fin.

Ha sido durante esta misma mañana cuando la maestra de ceremonias de El Programa de Ana Rosa ha tomado la palabra para hacer referencia a Sálvame en el momento en el que estaba promocionando Así es la vida: «Les deseo mucha suerte. Es durísimo ver cómo un programa termina», comenzaba indicando, para después señalar que «desea toda la suerte del mundo» al equipo que lo componía, además de alegar que está segura de que muy pronto todos ellos encontrarán trabajo dentro de los medios de comunicación, ya que «cuando hay talento, como el que tienen ellos, está segura de que les va a ir muy bien». Unas tiernas palabras que se suman a las que otros rostros conocidos de la cadena de Fuencarral han dedicado a los que fueran sus compañeros, demostrándose así que Sálvame ya forma parte de la historia de la televisión nacional.

Este era el caso de Joaquín Prat, que hace tan solo unos días tomaba la palabra frente a las cámaras para ensalzar la labor de Jorge Javier Vázquez y compañía en el ámbito de la prensa española: «Va a ser un programa muy especial, repleto de emociones, vamos a vivir recuerdos… Después de tantos años acompañándoles, ustedes no pueden faltarles. Desde aquí mando un beso a todos los compañeros de un programa que ha marcado un antes y un después en la historia de la televisión. Han hecho historia», aseguraba el periodista. Una actitud que en mucho se asemeja a la que tomaba Pedro Piqueras cuando se topaba con todos los integrantes de Sálvame en los pasillos de Mediaset, aprovechando para echar la vista hacia atrás y recordar momentos clave: «¡Qué momentos me habéis hecho pasar! Cada día era una ruleta rusa. Yo decía: ‘A ver qué me toca hoy’. Pero ha sido una buena convivencia, de verdad que sí», confesaba el presentador de los informativos, procediendo después a desear suerte a sus ex compañeros: «Que tengáis mucha suerte, que sois una gente estupenda», sentenciaba.

Pero las muestras de cariño hacia Sálvame no se han ceñido únicamente a Telecinco ya que también Sonsoles Ónega se sumaba desde Y ahora Sonsoles a esta oleada de amor: «Hoy hay un telón que se baja para siempre. Compañeros, buena mar. Adiós», puntualizaba en el plató de Antena 3, rindiendo así un homenaje de lo más sentido hacia las personas con las que un día compartió cadena.