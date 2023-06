La inesperada “vuelta” de Sonsoles Ónega a Telecinco de la mano de Joaquín Prat

Ya es mediodía comenzaba su emisión este jueves 15 de junio celebrando su quinto aniversario en antena. Para festejarlo, su actual presentador, Joaquín Prat, daba un emotivo discurso desde una cama colocada en el centro del plató para dirigirse a la audiencia y a todos los trabajadores que han formado parte de la plantilla del equipo a lo largo de todos estos años, incluida Sonsoles Ónega, su antecesora. Sin dudarlo, el periodista ha dedicado unas emotivas palabras a su ex compañera, a la cual le ha atribuido, en cierta parte, el éxito que ha registrado el formato en su trayectoria.

«Vaya, pues sí. Hoy me despierto de un sueño que ha durado cinco años. Cinco años trabajando para ustedes, para informales, para entretenerles también. Parece un sueño cuando empezó Sonsoles Ónega hace ahora 5 años. Si os soy sincero, esto os lo podría decir mejor ella y el equipo, pero nadie daba un duro por este programa, nadie», comenzaba a decir. Proseguía afirmando que los 1.200 programas que se han producido hasta el día de hoy han sido gracias al equipo «formidable» que «trabaja con pasión» y que «mueve el mundo»: «El mérito es de esta gente y de la que ya no está, a la anterior presentadora, a Sonsoles, que ya la he nombrado, pero también a Marc Calderó y otros que se han marchado pero que han contribuido a que lleguemos aquí. Cinco años al pie del cañón y espero que, siempre con su complicidad, sean muchos más», manifestaba.

El nuevo rumbo profesional de Sonsoles Ónega

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sonsoles Ónega (@sonsolesonega)

El cumplimiento del lustro del programa de Mediaset ha sacado de nuevo a relucir el nombre de la presentadora que comenzó el formato y que, para sorpresa de muchos, decidió cambiar de cadena el pasado mes de octubre. Sonsoles Ónega se lanzaba así a la «competencia» para ponerse al frente de un nuevo magazine de actualidad de Antena 3 llamado Y ahora Sonsoles. Ya han pasado ocho meses desde que comenzó su nuevo puesto de trabajo pero, a juzgar por su última fotografía publicada en su perfil de Instagram, parece estar muy orgullosa de formar parte de la cadena: «Impresionante catálogo. Todo es bueno. Lujazo», escribía junto a una imagen en la que aparece ella posando al lado del logo de Atresmedia.

Su despedida en Ya es mediodía pasó desapercibida para muchos y es que bajo la máxima discreción, sus últimas palabras a las cámaras de la cadena de Fuencarral fueron: «Se quedan con Informativos Telecinco. Aquí les llevo. Adiós», decía señalándose el corazón. Esta breve despedida dio paso a Marc Calderó como su sucesor, aceptando así el puesto de conductor del programa. No obstante, Calderó acabó cambiándose de cadena al igual que su ex compañera, fichando por el espacio de actualidad Hablando claro, producido por TVE y emitido por las mañanas.