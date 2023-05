Nadie duda de que Joaquín Prat se ha convertido en uno de los rostros más visibles de Telecinco. El presentador no solo es la mano derecha de Ana Rosa Quintana en el programa de las mañanas, sino también es el maestro de ceremonias de Ya es mediodía, lo cual indica la plena confianza que la cúpula de la cadena de Fuencarral ha puesto en él. Sin embargo, teniendo en cuenta los últimos movimientos y la cancelación de Sálvame, los quehaceres del periodista podrían ir in crescendo de cara a las próximas semanas y así lo ha dejado entrever él mismo en su última aparición.

Aunque todo apuntaba a que la emisión de Ya es mediodía marcharía con total normalidad, lo que los espectadores no podían llegar a imaginar es que su cara más visible se ausentaría de la forma más inesperada: «Enseguida les damos todos los detalles. Bueno, con su permiso se los va a dar Verónica», adelantaba, procediendo a otorgar la palabra a su compañera de profesión en una mesa de debate que contaba con tres invitados más.

No obstante, Joaquín no ha querido despedirse con la audiencia de una manera tan fría y ha desvelado brevemente los motivos que le han llevado a marcharse del plató pese a haber estado presente en El Programa de Ana Rosa: «Tengo un compromiso profesional que atender. Ya les digo, se quedan el último tramo en las mejores manos. Una pausa y volvemos», pronunciaba, otorgando así la responsabilidad del espacio televisivo del mediodía a Verónica Dulanto, de la cual no es en absoluto extraña la presencia teniendo en cuenta que se ha puesto en más de una ocasión al frente de Ya es mediodía cuando Prat lo ha necesitado.

De esta manera, a la vuelta de la publicidad ya era la comunicadora la que había tomado la silla principal para dar paso al resto de invitados presentes en el plató, desenvolviéndose con total soltura en el papel de presentadora y demostrando que lo más probable es que sea ella quien se haga cargo del programa cuando su compañero tenga que coger las vacaciones estivales después de haber vivido un año repleto de cambios. Y es que, era durante el pasado mes de julio cuando se daba a conocer la drástica decisión de Sonsoles Ónega de abandonar Ya es mediodía para fichar por Antena 3. Un movimiento que caía como un jarro de agua fría en Telecinco, cadena que se veía obligada a buscar una alternativa que finalmente encontraron de la mano de Joaquín Prat, el cual se ha hecho cargo del espacio televisivo mencionado durante todos estos meses y hasta la actualidad, haciendo que las audiencias sigan creciendo mientras trata algunos de los temas más candentes de la actualidad social. Un trabajo al que podría sumarse una mayor presencia en El Programa de Ana Rosa a raíz de la cancelación de Sálvame el próximo 23 de junio, y sobre todo teniendo en cuenta que será la madrileña la que se encargue de las tardes de Mediaset.