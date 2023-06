Lolita Flores, Santiago Segura o Juanma Moreno: todas las reacciones a la muerte de Carmen Sevilla

No cabe duda de que la muerte de Carmen Sevilla ha marcado un antes y un después en el panorama nacional. La semana empezaba de la peor manera para los seguidores de la presentadora de Cine de barrio al darse a conocer su ingreso hospitalario a consecuencia de complicaciones derivadas del Alzhéimer que padece. Un dato al que posteriormente se sumaba también la aparición de la neumonía, afección que acababa con la vida de la artista de manera repentina. Así lo confirmaba su único hijo, Augusto Algueró, sumiendo a sus seres queridos en la más absoluta tristeza al verse obligados al dar el último adiós a un icono de la pequeña pantalla en España.

Carmen Sevilla saludando a los medios. / Gtres

Como no podía ser de otra manera, en cuestión de minutos han sido muchos los rostros conocidos y las organizaciones que se han unido para expresar sus condolencias hacia los más allegados a la actriz, haciendo especial hincapié en el legado imborrable que ésta ha dejado en la televisión. Este ha sido el caso del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el cual ha lamentado con tremendo pesar el fallecimiento de Carmen a los 92 años de edad: «Carmen Sevilla le dibujó una sonrisa de ternura a España con su entrañable forma de ser», escribía en sus redes sociales, añadiendo además que «deslumbró con el talento propio de una de las grandes referentes de la televisión, la canción y el cine español», razón por la que «Andalucía la recordará con cariño siempre, Carmen. Descansa en paz», finalizaba.

Carmen Sevilla le dibujó una sonrisa de ternura a España con su entrañable forma de ser. Y deslumbró con el talento propio de una de las grandes referentes de la televisión, la canción y el cine español.#Andalucía te recordará con cariño siempre, Carmen. Descansa en paz. pic.twitter.com/SuAr7ZxKdM — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) June 27, 2023

Pero él no ha sido el único que ha querido rendir un homenaje personal a la intérprete. También ha hecho lo propio José Luis Sanz, el máximo responsable del consistorio hispalense: «Ha muerto una leyenda de la canción y el cine español. Su sonrisa, que vio la luz en el barrio de Heliópolis, será eterna para los españoles. Y para recordarla siempre, llevaremos al Pleno que una calle de Sevilla lleve su nombre. Descanse en paz», puntualizaba, estando así dispuesto a que el nombre de Carmen Sevilla esté presente no solo en los corazones de sus seguidores, sino también dentro del urbanismo de la Ciudad Hispalense.

Ha muerto una leyenda de la canción y el cine español. Su sonrisa, que vio la luz en el barrio de Heliópolis, será eterna para los españoles. Y para recordarla siempre, llevaremos al Pleno que una calle de Sevilla lleve su nombre. Descanse en paz. pic.twitter.com/SrVzZhS3qJ — José Luis Sanz (@jlsanzalcalde) June 27, 2023

Otros compañeros de profesión como Santiago Segura tampoco han querido dejar pasar la oportunidad de hacer público su cariño hacia la fallecida: «Adiós a Carmen Sevilla, una actriz cautivadora, de una belleza irrepetible, una mujer luminosa, divertida, con un gran sentido del humor. Su simpatía conquistó también al público televisivo en su última etapa profesional… Y se ha ido tras años de padecer Alzheimer. DEP».

Un mensaje que ha continuado Lolita Flores vía Instagram: «Te has ido, en silencio, tengo que agradecerte tantas cosas Carmen, desde que era una niña, me descubriste América y estuviste a nuestro lado, a mi lado en los momentos más difíciles y más bonitos de mi vida, ya te echaba de menos hace tiempo, pero ahora sé que te has ido y es un palo muy grande, siempre fuiste de mi familia así lo decía mi madre, tu amiga del alma, ahora ya estaréis juntas de nuevo», escribía, con cierto pesar al considerar a la fallecida como una persona «única e irrepetible».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lolita Gonzalez Flores (@lolitafoficial)

Por otro lado, el archivo de RTVE ha compartido una de las actuaciones más famosas de Carmen Sevilla para hacer público un mensaje de lo más sentido: «Ha fallecido Carmen Sevilla, la gran ‘Carmen de España’. No nos deja del todo. Su recuerdo permanecerá siempre en nuestra memoria colectiva y en todos sus trabajos, que quedan a buen recaudo en este @ArchivoRTVE. Nuestro homenaje a una gran artista», señalaban, demostrando así que la artista forma parte de la historia de la cadena y del país y que así seguirá siendo pese a su muerte.

Muy tristes, desde la Unión, nos despedimos de nuestra gran amiga y compañera Carmen Sevilla, siempre icónica y querida en la profesión. Te recordaremos como la gran persona y actriz que fuiste, una de las más grandes artistas de nuestro país. Descansa en paz ❤️‍🩹 pic.twitter.com/wFE1gqloG1 — Unión de Actores y Actrices (@uniondeactores) June 27, 2023

Del mismo modo, la Unión de Actores y Actrices se ha despedido de la maestra de ceremonias a través de un emotivo tweet: «Muy tristes, desde la Unión, nos despedimos de nuestra gran amiga y compañera Carmen Sevilla, siempre icónica y querida en la profesión. Te recordaremos como la gran persona y actriz que fuiste, una de las más grandes artistas de nuestro país. Descansa en paz❤️‍🩹», zanjaban, poniendo en relieve la gran trayectoria profesional que la ha avalado durante décadas.