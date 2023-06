El verdadero motivo por el que Carmen Sevilla ha ingresado de urgencia en el hospital

La preocupación en torno al estado de salud de Carmen Sevilla no cesa. Era el pasado lunes, 26 de junio, cuando se daba a conocer a primera hora la inesperada noticia del ingreso de la presentadora de Cine de barrio en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz en estado grave. Un durísimo varapalo por el que la comunicadora se convertía en la protagonista de la jornada por excelencia, siendo cada vez más los detalles que salían a la luz sobre su permanencia en el centro médico en cuestión a consecuencia de una supuesta complicación derivada del Alzhéimer que padece. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando se han revelado más minucias sobre el último parte de salud de la sevillana, el cual no es en absoluto favorable.

Carmen Sevilla saludando a los medios. / Gtres

Según se ha desvelado esta misma tarde en el plató de Así es la vida, el verdadero motivo del ingreso hospitalario de Carmen no era otro que una neumonía: «Tenemos alguna información sobre Carmen Sevilla», comenzaba explicando Sandra Barneda, para después dar paso a una reportera desplazada hasta la clínica mencionada: «Conocíamos que estaba en estado grave, que había ingresado el domingo por la noche pero no sabíamos la causa. Habría ingresado por una neumonía y estaría ingresada en la unidad 68 de medicina interna de este hospital, según nos confirman fuentes del hospital», ha asegurado la comunicadora mientras que, por su parte, el hijo de la protagonista prefiere mantenerse al margen y no especificar ningún dato referente a la salud de su progenitora. Una postura que era apoyada por Gema Fernández: «Hay detalles que tampoco son necesarios contar, yo prefiero quedarme con el recuerdo y la sonrisa de ella que saber detalles», alegaba, mientras que Agustín Bravo, como amigo de Carmen Sevilla, admitía no entender el porqué de la actitud de Augusto Algueró.

Carmen Sevilla en la Clínica Buchinger protagonizando un posado. / Gtres

Por otro lado, cabe destacar que, durante la pasada tarde del lunes, Y ahora Sonsoles contactaba telefónicamente con Moncho Ferrer para conocer la evolución de Carmen Sevilla, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de uno de los amigos más cercanos a ella: «Me encuentro muy aturdido, atendiendo a todo el mundo desde las nueve de la mañana. Todo lo que puedo decir, que sería mucho, es que todos estamos alrededor de Carmen como un día más y lleno de cariño», zanjaba, visiblemente emocionado por todo lo acontecido en cuestión de horas, aunque en cierto modo preocupado al caber la posibilidad de que llegara el momento de despedirse de la presentadora. Sea como fuere, por ahora todo el panorama nacional permanece alerta ante cualquier cambio positivo o negativo que pueda experimentar la maestra de ceremonias en su estado de salud, aunque si algo está claro es que su figura profesional estará siempre presente tanto dentro como fuera de nuestras fronteras al haber sido una pieza clave en la esfera comunicativa por su aparición en programas de televisión de gran importancia a niveles históricos.