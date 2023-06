Carmen Sevilla se ha convertido en protagonista de la crónica social, aunque le habría gustado que no fuera por este motivo. Desde hace unos días, la cantante se encuentra ingresada en cuidados paliativos en la Fundación Jiménez Díaz, haciendo saltar todas las alarmas debido a su complicado estado de salud y sus 92 años, pues cabe recordar que desde 2009 padece un Alzheimer que le hizo alejarse del foco mediático.

Sin embargo, pase el tiempo que pase, la presentadora del Telecupón siempre será una de las figuras más destacadas de nuestro país. Y ahora, con su salud en jaque, hay muchos que han aprovechado para recordar y hacer partícipes a aquellos que no lo vivieron de algunas experiencias y anécdotas vividas junto a ella. Y así ha hecho Ana Rosa Quintana, que no ha querido olvidarse de la sevillana en un momento clave, contando a los espectadores del programa de Telecinco que lleva su nombre algunos de los consejos que le dio la artista (y que no siguió).

Ana Rosa recuerda a Carmen Sevilla / Telecinco

Después de ver las imágenes de Carmen Sevilla, ha recordado la etapa de la cantante en la cadena de Fuencarral: «Carmen fue super feliz en Telecinco, venía de estar con su marido, venga con las ovejitas y corderitos, estaba ya… pero lo de volver a la tele fue…». Tras esto, ha pasado a recordar uno de los trucos que utilizaba la presentadora: «Como el cuello siempre se arruga, se ponía un esparadrapo aquí atrás… y verdaderamente si te lo pones se te queda el cuello estupendo». Entre risas y melancolía, Ana Rosa ha recordado cuando la presentadora de Cine de barrio bajaba al plató en zapatillas de estar por casa, sintiéndose plenamente en su hogar.

Asimismo, haciendo hincapié en la faceta coqueta de la artista, la conductora de El programa de Ana Rosa ha desvelado su secreto mejor guardado para lucir siempre radiante, el mismo que ella nunca siguió: «En los aviones, trenes, viajes y tal, esto fue un consejo que me dio a mí y que no lo sigo, pero ella llevaba un bote de crema encima y estaba todo el rato poniéndosela para la deshidratación de la piel».

Ana Rosa recuerda a Carmen Sevilla / Telecinco

La presentadora ha querido hacer este pequeño homenaje a Carmen Sevilla en un momento complicado, volviendo a hacer gala de la buena sintonía que las une. Fue en la década de los 90 cuando coincidieron entre bambalinas, mientras una joven Ana Rosa despegaba en su carrera frente a las cámaras al mismo tiempo que la veterana Carmen volvía a renacer en la pequeña pantalla. La madrileña conquistó a la audiencia gracias al programa Veredicto y la intérprete de La fierecilla domada retomaba su carrera profesional tras un parón de la mano de Telecupón.

Ana Rosa recuerda a Carmen Sevilla / Telecinco

La última hora sobre Carmen Sevilla

Toda España está pendiente del estado de salud de la presentadora de Cine de barrio, que se encuentra hospitalizada debido a una complicación derivada del Alzheimer que padece. Pese a que su hijo, Augusto Algueró, no ha querido dar declaraciones, quien sí lo ha hecho ha sido Moncho Ferrer, amigo de la sevillana, en Y ahora Sonsoles: «Me encuentro muy aturdido, atendiendo a todo el mundo desde las nueve de la mañana. Todo lo que puedo decir, que sería mucho, es que todos estamos alrededor de Carmen como un día más y lleno de cariño».