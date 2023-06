La espantada de Lolita al oír hablar de Carmen Sevilla

Lola Flores (72) fue galardonada este lunes a título póstumo en los Premios MADO 2023, que reconocen y visibilizan desde 2009, la importante labor de personalidades, asociaciones e instituciones públicas y privadas en favor del colectivo LGTBI+, con motivo de la celebración de este Orgullo. Así, fue una de sus hijas la encargada de recoger dicho galardón, Lolita. «El premio se lo dan a mi madre como icono. No es a mí personalmente, pero es como si me lo dieran, porque en mi casa este colectivo siempre está presente en todas sus facetas y siempre nos ha inculcado el respeto, cariño y, sobre todo, la admiración mutua. Yo creo que los artistas les debemos mucho a este colectivo», señaló. «Ella estaría muy orgullosa. Diría qué alegría que mis mariquitas me han dado el premio», añadió.

Lolita se mostró muy emocionada al recoger el premio, que le fue entregado bajo la atenta mirada de rostros tan conocidos como Reyes Maroto, Pablo Simón, Belén Rodríguez, Cayetana Guillén Curvo o Amor Romeira, entre otros. Asimismo, al evento acudió Yolanda Díaz, que posó junto a Carla Antonelli y Mónica García, y contó con la actuación musical de Vicente Navarro, Satín Greco, Milos y una representación del Festival Gatadans y la Asociación Primario.

Lolita Flores en los Premios MADO 2023 / Gtres

Preguntada expresamente por ello, Lolita habló de su faceta como abuela, así como sobre sus nuevos proyectos profesionales y los de su hija, Elena Furiase (35). «Son maravillosos. Estoy feliz de ser abuela», expresó. No obstante, evitó pronunciarse sobre el delicado estado de salud de Carmen Sevilla (92), a quien le une una estrecha amistad. «Lo siento», se limitó a decir.

Carmen Sevilla se encuentra ingresada en el hospital Fundación Jiménez Díaz desde el pasado domingo tras haber sufrido un empeoramiento en su estado. Según el programa Y ahora Sonsoles, la veterana actriz y cantante fue trasladada desde la residencia donde vive en Aravaca desde 2015, en Madrid, hasta el hospital madrileño. Concretamente en la planta destinada a «los cuidados paliativos del centro». Carmen estaría tranquila y acompañada tan solo por su círculo más cercano, que en estos momentos ha optado por el silencio, sin hacer ningún tipo de declaración a la prensa pese a las alarmantes informaciones que se están dando sobre ella. «Todo lo que se puede decir es que todos estamos alrededor de Carmen como un día más y rodeada de cariño», expresó un amigo íntimo al programa antes citado.

Lolita Flores en los Premios MADO 2023 / Gtres

Carmen Sevilla, como una «madre» para Lolita

Carmen Sevilla fue amiga íntima de Lola Flores hasta el fallecimiento de la intérprete de A tu vera o Pena Penita y, por consiguiente, también de sus hijas. Tanto, que fue la elegida como madrina de Rosario y ha sido descrita por Lolita como una «madre». «A Lolita yo la he tenido más profunda y dentro de mi corazón», confesaba la propia Carmen en un programa de TVE dedicado a la familia Flores por el décimo aniversario de la muerte de Lola.

Lolita en ‘Tu Cara Me Suena’ / Antena 3

«Hablo con su hijo de vez en cuando y me cuenta cómo está», confesó Lolita por su parte en una entrevista en Sálvame Deluxe en 2018. Asimismo, hace escasas semanas, María de los Dolores González Flores -su verdadero nombre-, recordó a Carmen durante el cariñoso homenaje a la cantante a través de Andrea Guash en Tu Cara Me Suena. «Fui con ella la primera vez a México y a Buenos Aires. Antes de ir con mi madre, fui con ella. Ella fue la primera», expresó.