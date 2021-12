La inesperada ausencia que empaña la última gala de ‘Tu cara me suena’

Cada viernes se emite un nuevo episodio de Tu cara me suena, espacio conducido por Manel Fuentes. Después de un parón debido a la pandemia del coronavirus el talent musical ha retomado las emisiones. Sin embargo, este viernes 3 de diciembre Lydia Bosch no estará presente, tal y como ella misma ha revelado. De hecho, no ha podido acudir a algunas de las grabaciones por lo que no puede realizar la imitación que le tocaba esta vez.

A través de las redes sociales, la presentadora ha dado a conocer el motivo de su ausencia. Buen día a [email protected] Hoy es el día de la Gala 5 de @tucaramesuena y no voy estar en ella. Como se está especulando sobre el motivo , os lo cuento. La razón de mi ausencia en el programa de hoy fue motivada por un problema muy grave de salud por el que pasó mi madre de forma inesperada», ha comenzado diciendo. «Afortunadamente se ha RESUELTO CON ÉXITO gracias a la operación que le realizaron anteayer . No pudo estar en mejores manos», ha añadido.



Además, ha querido lanzar un mensaje de agradecimiento a aquellas personas que han estado a su lado en este complicado momento. «Agradecimiento también a @tinet_rubira ❤️y @laiavidale❤️ @gestmusic por habérmelo facilitado todo al máximo, apoyándome en todo momento desde el minuto cero. ¡No tendré vida para agradecérsolo! ¡Qué disfrutéis mucho de la Gala de hoy, porque es espectacular como cada uno de ellos», ha terminado diciendo.



Lydia Bosch anuncia que padece cáncer de piel

Hace unos meses Lydia Bosch sufrió otro duro revés del que se está recomponiendo con el optimismo que siempre la ha caracterizado. Aprovechando su cumpleaños reveló que padecía cáncer de piel. «Hoy es mi cumpleaños y quiero compartir con vosotros que hace dos semanas , a través de una biopsia en una lesión de la piel de mi barbilla que nunca terminaba de curar (llevaba más de un año sin darle importancia), me diagnosticaron un carciroma basl oepitelioma basocelular de tipo expansivo», contó.

«El principal factor de riesgo para desarrollar epiteliomas es la exposición al sol y yo desde mi adolescencia he comprado todas las papeletas para tenerlo. He hecho verdaderas burradas para broncearme», reveló. «Tenemos que tomar conciencia y hacernos revisiones también de la piel anualmente para evitar males mayores, y coger el hábuto de ponernos protección diariamente. Yo voy a empezar a cuidarme en serio y os compartiré por aquí mis avances y descubrimientos. Ahora en nada soplarélas velas y pediré mi deseo. Empezaré a leer y a escuchar cada uno de vuestros mensajes..», terminó explicando la actriz.