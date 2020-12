Lydia Bosch vuelve a la televisión tras anunciar que padece cáncer de piel

Lydia Bosch vuelve a la televisión. Aunque no atraviesa su mejor momento de salud debido al cáncer de piel que padece, la actriz se ha mostrado positiva ante esta dolencia. Asimismo, eso no ha impedido que retome sus compromisos profesionales, ya que la actitud positiva es algo a lo que siempre nos ha tenido acostumbrados la actriz. La intérprete de ‘Paquita Salas’ regresa al mundo de la actuación y lo hace en una colaboración especial en ‘Servir y proteger’, ficción que se emite en RTVE.

La presentadora ya ha comenzado a grabar sus primeras secuencias de la serie, donde dará vida a Mabel, la exmujer del inspector jefe, Tomás Salgado, personaje intérpretado por Antonio Valero. Su interpretación hará que se meta en el papel de una médica foresense muy inteligente que estará enel Distrito Sur. Pese a que Tomás y ella se divorciaron hace años porque vivían muy volcados en sus respectivos trabajos, siguen manteniendo una excelente relación.

Será a después de las navidades, a finales de enero cuando se estrenarán los capítulos que están en proceso de grabación en estos momentos. Será ahí cuando Lydia Bosch irrumpirá en el set de ‘Servir y proteger’. Además, durante su colaboración se podrá vivir un emotivo reencuentro con la actriz Luisa Martín -Claudia Miralles-, tras la ficción en la que trabajaron juntas, ‘Médico de familia’ -1995-1999-. Veinte años después estás grandes conocidas, vuelven a compartir proyecto.

Durante los últimos días, Bosch ha asistido junto a su hija, Andrea Molina en reiteradas ocasiones al médico para poner fin al cáncer de piel que padece. En estos complicados momentos, su primogénita se ha convertido en su gran apoyo para superar la enfermedad que le «han cogido a tiempo». Fue el día que cumplió 57 años cuando la actriz tomó la decisión de contar a través de las redes sociales lo que estaba viviendo y lo que iba a vivir a partir de ahora.

«A través de una biopsia en una lesión de la piel de mi barbilla que nunca terminaba de curar -llevaba más de un año sin darle importancia-, me diagnosticaron un carciroma basal o epitelioma basocelular de tipo expansivo. Es un tipo de cáncer de piel, pero, aunque la palabra en un principio asuste mucho, no es un cáncer peligroso -no afecta a ningún órgano vital», comenzó diciendo.

También quiso dejar claro, y sobre todo concienciar de que su situación de podía haber evitado. «He comprado todas las papeletas para tenerlo», aseguraba Lydia Bosch haciendo referencia a las innumerables barbaridades que ha hecho para estar bronceada. «Se origina en las células basales más profundas de la epidermis y crecen muy lentamente, pero debe ser tratado para evitar que continúe creciendo», explicó a sus seguidores que no dudaron en mostrarle todo su cariño.

«El principal factor de riesgo para desarrollar apiteliomas es la exposición al sol. Y yo desde mi adolescencia he comprado todas las papeletas para tenerlo. He hecho verdaderas burradas para broncearme, y el efecto acumulativo del sol en mi piel me ha provocado esto. Tenemos que tomar conciencia y hacernos revisiones también de piel anualmente para evitar males mayores y, coger el hábito de ponernos protección solar diariamente. Voy a empezar a cuidarme en serio y os compartiré por aquí mis avances y descubrimientos», sentenció la actriz en la publicación que reunió más de 30 mil ‘likes’.



Hace unos días se mostraba de lo más sonriente en un plan que le teletransportó a su infancia. Lydia Bosch fue a lavar su coche e hizo de ese momento una aunténtica fiesta haciendo mención a su padre. «Recuerdo que mi padre ✨💛✨hacía de el ir al ‘AUTO LAVADO’ de coches 🚙 una verdadera FIESTA . Sobre todo porque casi siempre lo llevaba “sucio”-cariñosamente hablando-. Nunca encontraba el momento para hacerlo», recordó con nostalgia.