Lydia Bosch reaparece por primera vez tras anunciar que padece cáncer de piel

Lydia Bosch ha sufrido un revés antes de terminar el año. La actriz ha compartido hace unos días en sus redes sociales una instantánea en la que se puede ver una lesión en la zona de su barbilla. A esa fotografía le ha acompañado un texto en el que daba a conocer que padece cáncer de piel. Sin embargo, se muestra optimista con el diagnóstico y con ganas de recuperarse lo antes posible de la enfermedad con la que tiene que convivir de ahora en adelante. Ahora tras la dura confesión ha reaparecido mostrando que se encuentra bien.

La intérprete de ‘Sin identidad’ se ha dejado ver al salir del portal de su domicilio situado en Madrid y ha contestado amablemente a la prensa que se encontraba allí. «Estoy bien. Todo bien. Gracias», ha dicho mientras se dirigía a su coche con una sonrisa pese a no poder verla debido a la reglamentaria mascarilla que hay que llevar. Aunque ha recibido recientemente la noticia de que padece cáncer de piel, Lydia Bosch ha hecho gala de su fortaleza y continuado con normalidad su día a día.

Fue el día de su 57 cumpleaños cuando dio a conocer la dolencia. «Hola querida familia. Desde hac edos semanas, a través de una biopsia en una lesión de la piel de mi barbilla que nunca terminaba de curar -que llevaba más deun año sin darle importancia-, me diagnosticaron canciroma basal o epitelioma basocelular de tipo expansivo», escribió en el post de su perfil de Instagram.

También ha querido dejar claro que el cáncer que padece no es peligroso, ya que no afecta a ningún órgano vital. «El principal factor de riesgo para desarrollar epiteliomas es la exposición al sol. Desde mi adolescencia he comprado todas las papeletas para tenerlo. He hecho burradas para broncearme y el efecto acumulativo del sol en mi piel ha provocado esto», confesaba para dar conciencia de la importancia de protegerse del sol.

«Tenemos que tomar conciencia y hacernos revisiones anualmente de piel para evitar males mayores. Voy a empezar a cuidarme en serio y os compartiré por aquí mis avances y descubrimientos. Ahora en nada soplaré las velas y pediré mi deseo. ¡Gracias, gracias, gracias por vuestro cariño incondicional», escribía Lydia Bosch.