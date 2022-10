Carmen Sevilla vive los últimos años de su vida ingresada en una residencia geriátrica donde la cuidan a cada instante. Son ya ocho los que lleva habitando entre sus cuatro paredes, con el Alzheimer como indeseable compañero de viaje. La enfermedad neurodegenerativa que sufre avanza implacable y cada día le borra más memoria. Esto es algo triste pero que no es obstáculo, en absoluto, para su hijo. Augusto Algueró Jr está completamente volcado en su madre y no le importa que no lo reconozca.

Hace tres escasos días que la actriz cumplió 92 años. Un día de lo más especial pero que la novia de España no pasó en compañía de su primogénito. Augusto siempre ha cuidado al extremo que no trascienda nada referido al estado de su madre de puertas para afuera. El hermetismo siempre ha sido total y durante mucho tiempo se ha comportado como un muro de contención que ha separado a su madre del resto del mundo. Un bloque que tan solo ha pasado en alguna vez Moncho Ferrer, gran amigo de la artista.

Augusto Algueró cuenta el motivo por el que no estuvo junto a su madre en su 92 aniversario: «No visité a mi madre el día de su cumpleaños porque sabía que me esperaban en la puerta medios de comunicación. Yo me acerco para estar con ella todas las semanas, algunas veces con mis hijos y otras solo», dice a Semana. Y muestra su profundo malestar por la situación que vive Carmen Sevilla: «Estoy un rato allí, pero desgraciadamente mi madre hace tiempo que no me reconoce, no sabe quién soy. Es muy doloroso para un hijo una situación tan dura», confiesa.

El único hijo de Carmen Sevilla cuenta que «al margen de su enfermedad, está estupenda». Su estado es bueno dentro de lo que cabe pero el paso del tiempo es inexorable: «Está muy arrugada, muy mayor… es una pena». Y desvela que sigue recibiendo el cariño de la gente por la calle porque «es una gran mujer, es amorosa».

La residencia en la que vive desde el 2014 tiene todo cuanto la famosa actriz necesita: «A mi madre le cuidan muchísimo en la residencia». Sevilla siempre ha sido un icono del cine y también de belleza, algo que en absoluto ha perdido con el paso de los años: «Sigue siendo una mujer muy coqueta. Le gusta que la peinen y la arreglen todos los días». Es más, Augusto Alguero sostiene que «conserva rasgos de esa belleza que la caracterizó siempre. También le gusta que la acaricien a pesar de que no tiene estímulos de respuesta pero ella siente». A sus 92 años, Carmen continúa conservando el tacto.

En el plano personal, Augusto Algueró está completamente entregado en cuerpo y alma a su madre. No tiene tiempo para el amor: «No tengo pareja, vivo para mi familia, mi madre, mis hijos y mi trabajo», dice a la revista a la que ha concedido la entrevista.