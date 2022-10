Carmen Sevilla acaba de cumplir 92 años, pero hace ya tiempo que vive alejada de los focos. La artista ha sido una de las personalidades más destacadas del panorama español, de hecho, fue una de las primeras actrices españolas que trabajó en Hollywood, con figuras de la talla de Charlton Heston. En sus últimos años estuvo dedicada a la pequeña pantalla y conquistó a la audiencia gracias a su desparpajo y su simpatía al frente del Telecupón.

Sin embargo, desde hace una década, Carmen Sevilla padece Alzheimer, enfermedad que la ha llevado a alejarse de los focos y vivir en una residencia a las afueras de Madrid. Su hijo, Augusto Algueró Jr. confesaba recientemente que su madre ya no le reconoce. Ahora ha sido uno de los amigos de la artista, Moncho Ferrer, el que ha querido visitarla en esta importante fecha.

“La he dejado ahí, muy relajada y escuchando La Bella de Cádiz. Ella tiene un equipo de canciones por pantalla y se la han puesto y ha sido muy bonito”, ha contado a las cámaras de la Agencia Gtres a la salida del centro. No hay que olvidar que para Carmen Sevilla, esta fue una de sus películas más importantes, ya que la protagonizó en el año 1953 junto a Luis Mariano.

Moncho Ferrer no ha dudado en comentar que, dentro de la gravedad que entraña esta enfermedad, Carmen Sevilla está bien: “Aquí esta cuidada entre algodones. Se levanta, hace sus ejercicios de gimnasia, se da una vueltecita por el centro, esto no está al alcance de todo el mundo. Carmen necesita paz”, ha revelado. Además, también se ha deshecho en halagos para el hijo de la artista, Augusto Algueró Jr. que, hace poco, aseguró que su madre ya no le reconocía. Con él mantiene una relación muy estrecha, es más, son vecinos y hablan con mucha frecuencia: “Es un hombre extraordinario, un gran compositor y un fuera de serie”, ha recalcado muy optimista Moncho Ferrer.

Moncho Ferrer ha aprovechado el cumpleaños de la artista para hacer un repaso a sus cualidades: “Carmen pide poquito. Es una persona que si no existiera habría que inventarla, porque es generosa, cariñosa, buena y noble. Una buena esposa y buena madre. Y una buenísima amiga”, ha dicho visiblemente emocionado.

Sobre lo que no ha querido pronunciarse Moncho Ferreres sobre el patrimonio de la artista, que en alguna ocasión ha estado en el foco de atención:“No entro en patrimonios, ni en bodas, ni en banquetes, ni bautizos. Está controlado todo por los abogados, ahí no me meto. Es mi precio y mi lealtad con las grandes estrellas como Carmen”, ha dicho muy tajante, a la vez que ha agradecido el cariño de los medios de comunicación, que no se han olvidado de la artista en un día tan especial como el de su cumpleaños.