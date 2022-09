Pocas noticias se suelen tener acerca del estado real de Carmen Sevilla. Quien fuera una de las actrices españolas más carismáticas de las últimas décadas lleva siete años ingresada en una residencia especializada en el cuidado del Alzheimer. Una enfermedad neurodegenerativa que lleva tiempo sufriendo y que le ha hecho perder la memoria, olvidándose de rostros familiares y también de que fue toda una estrella de la interpretación.

El hermetismo y la discreción han sido siempre la nota dominante en la familia, que no quieren que nada perturbe los últimos años de vida de la artista. Las pocas veces que se ha dado a conocer algún detalle ha sido porque el hijo de Carmen Sevilla ha hablado. Augusto Algueró Jr, fruto del matrimonio de la intérprete con Augusto Algueró, ha hablado para Diez Minutos esta semana dando algunos detalles acerca de cómo se encuentra su madre y la preocupación se ha hecho global.

Augusto ha hablado sin filtros y de sus palabras se destila sufrimiento y preocupación: «Desgraciadamente no me conoce, pero recibe las muestras de cariño y afecto que le damos. Es una situación dura y difícil para todos, pero la llevamos lo mejor que podemos. Lleva ya mucho tiempo enferma», cuenta.

Algueró no oculta que especialmente para él es doloroso ver cómo su progenitora no logra saber quién es cuando acude a verla a su habitación: «Su situación es complicada y mi madre tiene una edad muy avanzada. Casi 92 años. Los cumple en octubre. Su vida actual es muy reducida y está visada en todo momento por profesionales sanitarios». Su hijo tiene un vínculo fuerte con su madre: «Voy a verla todo lo que puedo, estoy muy unido a mi madre y me gusta estar pendiente e informado de forma constante», cuenta a la revista.

La novia de España es historia viva de la interpretación en nuestro país, algo que no deja pasar la oportunidad de recordar su primogénito: «Mi madre es una gran artista y ha dejado un legado importantísimo en el cine. Ha rodado películas durante más de cuatro décadas». Y es que los primeros pasos de Carmen Sevilla fueron en el documental Hombres Ibéricos de Domingo Viladomat. Un año después, el realizador, Juan de Orduña le brindó la oportunidad de debutar en el largometraje de Serenata española, y en 1948 fue protagonista en Jalisco canta en Sevilla. Desde ahí su carrera fue absolutamente imparable y logró escribir su nombre con letras de oro durante la década de los 50.

Hace unos meses fue Moncho Ferrer, gran amigo de Carmen, quien dio el parte de salud de la estrella de cine: «Está como siempre. En una situación estable, pero con el corazón muy fuerte. Me he emocionado cuando la he visto porque cuando le he dado las rosas me ha cantado un pedacito de la canción de Violetas imperiales. La veo delicada, pero está bien tratada. Esta mañana vino su hijo a verla. Es un hombre maravilloso y no lo digo porque seamos amigos. Quiere lo mejor para su madre», apuntaba.