Sin duda, Carmen Sevilla es uno de los rostros más queridos de la televisión española. Hizo su primera aparición allá en el año 1946 y, desde entonces, no ha parado de cosechar éxitos. Sin embargo, en 2009 la vida de la presentadora da un giro de 180 grados debido a la enfermedad que padece: el Alzheimer. El último trabajo que realizó en la pequeña pantalla fue en 2012, a partir de entonces, la dolencia comenzó a apagar la luz de la cantante.

Actualmente, se encuentra en una residencia de Aravaca, situada en Madrid, donde está muy bien cuidada en un apartamento completamente equipado. Enclave en el que recibe visitas de su entorno más cercano, como por ejemplo su hijo, Augusto Algueró, quien ha dado el último parte de salud de su progenitora.

Con motivo del 91 cumpleaños de la actriz, que tuvo lugar el pasado 16 de julio, Algueró, sus nietos su íntimo amigo, Moncho Ferrer, acudieron a visitarla. Tras la celebración, su primogénito ya indicó que la expresentadora «está estable, traquilita, muy cuidada y sin sufrir ningún dolor», y que realiza ejercicios a diario para fortalecer los músculos.

Sin embargo, el paso del tiempo es lo que está afectando más a Carmen Sevilla, debido a que afecta a la memoria. «Mi madre está muy tranquila y bien. Desgraciadamente, ya no reconoce a nadie, pero no se le ha ido la sonrisa de la cara», explica a Pronto Augusto Algueró. «La visito con asiduidad y, en ocasiones, llevo a mis hijos conmigo», asegura su hijo.

Los años dorados de la actriz

La primera aparición de Carmen en la gran pantalla fue cuando participó en el documental Hombres Ibéricos de Domingo Viladomat. Y, tan solo un año después, el realizador, Juan de Orduña le dio la oportunidad de debutar en el largometraje de Serenata española, y en 1948 fue protagonista en Jalisco canta en Sevilla. A partir de ese momento su carrera como actriz fue imparable. Aunque la carrera de Sevilla despegó con relativa facilidad, lo cierto que fue en los años 50 cuando hizo de sus films más emblemáticos junto a Luis Mariano, película que tiene como título, Violetas Imperiales.

Moncho Ferrer sobre Carmen Sevilla

Durante una intervención en Juntos, espacio de Telemadrid, su amigo, Moncho Ferrer reveló el estado de salud de Carmen Sevilla. Aseguró hace un año que estaba estable, pero que «no reconoce a nadie». «No parece que le guste a su hijo, Augusto Algueró, que vayan a visitar a su madre, y yo lo entiendo. Todos tenemos que tener la imagen de esa Carmen Sevilla espléndida», contó José Manuel Parada a este digital en 2018. «No tengo muchas noticias sobre ella. Sé que ella no recuerda quién es”, añadió con tristeza. Por su parte, su amiga íntima María Rosa Orad apuntó que «desde que ingresó no la he visto. Antes íbamos a su casa mucho para comer y estar con ella (…) Su hijo quiere guardarla. Es algo normal, su deseo es que todos nos llevemos el mejor recuerdo de Carmen Sevilla y yo creo que debe ser así».