Moncho Ferrer visita a Carmen Sevilla en su 91 cumpleaños

La icónica presentadora Carmen Sevilla cumple este segundo fin de semana de octubre 91 años. Pese a que el Alzheimer llegó a su vida hace ya más de una década, la actriz siempre ha estado arropada por los suyos. La cantante que se convirtió en uno de los rostros más queridos de la televisión se encuentra ingresada en una residencia situada en Aravaca -Madrid-. Con motivo de su cumpleaños, Moncho Ferrer, un íntimo amigo suyo ha ido a visitarla con un enorme ramo de flores.

“Está como siempre. En una situación estable, pero con el corazón muy fuerte. Me he emocionado cuando la he visto porque cuando le he dado las rosas me ha cantado un pedacito de la canción de Violetas imperiales”, ha explicado Ferrer nada más salir del centro. “La veo delicada, pero está bien tratada. Esta mañana vino su hijo a verla. Es un hombre maravilloso y no lo digo porque seamos amigos. Quiere lo mejor para su madre», ha añadido Moncho. Es necesario recordar que, el primogénito de Carmen Sevilla es fruto de su matrimonio con Augusto Algueró Dasca, con quien pasó por el altar el 23 de febrero de 1961 en la basílica de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza. Un enlace que tuvo una gran cobertura mediática. Sin embargo, en 1974 la pareja tomó la decisión de tomar caminos separados.

“Yo y Augusto venimos todas las semanas a ver a Carmen Sevilla. Después de verla pienso que es muy resistente y cariñosa. Me coge la mano y me hace así -se lleva la mano al rostro-. Yo la quiero mucho. Hoy en su cumpleaños ha recibido mucho cariño. Probablemente venga de nuevo esta tarde para estar con ella”, ha explicado Moncho Ferrer.

Hace dos años, Moncho Ferrer expresaba en una entrevista en Telemadrid cómo se encontraba por aquel entonces Carmen Sevilla. “De salud está prácticamente como siempre. No mejora, pero tampoco empeora”, indicó. También, aseguró que “ver cómo de repente se va mermando su memoria, su personalidad, es terrible”. Después de este tiempo, parece que la actriz continúa fuerte su lucha contra la enfermedad que le está arrebatando sus recuerdos.

“No puedo hablar mucho porque de verdad… me emociono. Me da mucha pena que está en un sitio donde no la cuidan. Está muy bien cuidada en el apartamento. Gracias a los medios por tratarla con tanto respeto y con tanto cariño. Es la mejor manera de honrarla porque ella siempre ha sido muy generosa con todos”, ha contado Ferrer visiblemente afectado al tratar la enfermedad que padece Carmen desde hace 10 años.

Carmen Sevilla nació tal día como hoy en la capital hispalense bajo el nombre de María del Carmen García Galisteo. Sin emargo, más tarde cuando comenzó a cosechar éxito tras éxito en el mundo del espectáculo adoptó el nombre de si ciudad natal y se hizo llamar Carmen Sevilla.