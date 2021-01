De Rocío Jurado a Carmen Sevilla: VIPS que fueron falleras

La covid-19 sigue causando estragos un año después de que pusiera el mundo patas arriba. Para contener el virus, aparecieron las primeras restricciones que acabaron en un confinamiento total de la población y, por consiguiente, la suspensión de numerosos e importantes eventos no solo en nuestro país sino en el resto del mundo. La rutina se vio alterada y por el momento, nada ha sido como antes.

La esperanza de que este 2021 fuera algo más ‘normal’ está resultado ser una tarea de lo más complicada. Cada semana, el Gobierno añade una nueva norma para frenar así la expansión del virus que se ha cobrado la vida de miles de personas en todo el mundo. Hace escasos días, se pronunció algo que los valencianos no quería escuchar: las Fallas, se cancelan. «Que no hay Fallas es una evidencia. Nadie se plantea que pueda haber de aquí a un mes una Crida o una mascletá con 30.000 personas. La celebración de las Fallas no está sobre la mesa ahora mismo”, expresó la concejalía de Cultura Festiva del Ayuntamiento de la Comunidad Valenciana. Desde ‘Look’ hemos querido sacar del baúl de los recuerdos algunas famosas que se han vestido de fallera a lo largo de todos los tiempos, ¿lo recordabas?

Rocío Jurado se vistió de fallera, y no fue para menos porque le nombraron fallera de honor en la Falla Plaza del Doctor Collado en 1982. En la fotografía anterior se puede ver una instantánea de aquel especial momento que vivió la artista. Quien también se atrevió a lucir este atuendo típico de esta conocida fiesta fue Carmen Sevilla. Fue en 1958 cuando la actriz se enfundó en un espectacular traje de fallera, pero no solo eso sino que actuó en el parador So Nelo e hizo una Ofrenda a la Virgen de las Fallas.

Sara Montiel se visitó en varias ocasiones de fallera, pero los años a destacar serían en 1957, ya que recibió un homenaje por parte de las fallas de Na Jordana, Pascual y Genís y Ruzafa en la noche del 6 de junio, al ser nombrada Fallera Mayor. En 1977 volvió a ser recibida por la comisión del Pilar.

Aída Nizar también tuvo la oportunidad de disfrutar de esta bonita fiesta en la Comunidad Valenciana y lo hizo con el traje típico que se luce en esta fecha marcada en el calendario de todos los valencianos. La televisiva optó por un diseño en color verde lima con detalles blancos, verdes y morados.

Por otro lado, la socialité, Carmen Lomana no se ha vestido una vez de fallera sino que lo ha hecho en varias ocasiones. La empresaria ha lucido este diseño con sus moños y todos los complementos necesarios. A esta lista de VIP no puede faltar el nombre de Raquel Mosquera, que ha posó encantada vestida de fallera con un traje de lo más sencillo a la vez que favorecedor.

Y ver para creer, la cantante Alaska también se ha atrevido a vivir este día en sus propias carnes como si fuese una auténtica valenciana. En la fotografía se puede ver como la mujer de Mario Vaquerizo luce con mucho estilo uno de estos trajes típicos, una imagen que data en el año 2001 y que mostró ella misma a través de las redes sociales.

Por el momento, este año no podremos ver qué famosas tienen el honor de vesitirse de falleras, pero desde redacción hemos podido recopilar algunas de las fotografías que quedarán siempre en el recuerdo.