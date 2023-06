Isabel Gemio vuelve a la televisión de la mano de Sonsoles Ónega

Sorpresa vespertina en televisión. Isabel Gemio ha reaparecido en un plató tras su salida de los medios de comunicación. Ha sido Sonsoles Ónega la que ha podido presumir de contar con una de las periodistas más respetadas de las últimas décadas en nuestro país. La extremeña ha vivido una tarde de lo más emocionante al reencontrarse con muchos de los trabajadores de Antena 3 con los que compartió más de dos décadas.

¡Que bonitos recuerdos nos ha traído ver a Isabel Gemio entre estos pasillos! 😍 #YAS20Jun https://t.co/zSvjREZOZ7 — Antena 3 (@antena3com) June 20, 2023

La hija de Fernando Ónega ha sido la encargada de recibir a Isabel Gemio en los pasillos del grupo con sede en San Sebastián de los Reyes. Ambas han demostrado una gran complicidad. Sonsoles por estar compartiendo espacio y tiempo con todo un referente y la invitada por estar de vuelta en su terreno fetiche.

Su vuelta a la pequeña pantalla ha sido Era a comienzos del año 2022 cuando la comunicadora anunciaba en su revista de confianza que daba su carrera por finalizada: «Ya he trabajado muchísimo, cuarenta años. A lo mejor es la radio y la televisión la que me ha dejado a mí, pero yo tampoco me ocupo de buscar, de producir, me da pereza, he trabajado 40 años en condiciones maravillosas. Ahora me apetece más estar con mis hijos, tener tiempo para mí, para ellos. Doy mi carrera por terminada. Solo aspiro a vivir en paz. Ya no espero nada», alegaba.

Desde su paso al lado ha estado centrada en dirigir la fundación que lleva su nombre y que está enfocada en la lucha contra la investigación de Enfermedades Neuromusculares, Distrofias Musculares y otras Enfermedades Raras; y en su familia. Especialmente, en su hijo mayor, Gustavo, que padece distrofia muscular de Duchenne, una severa dolencia neuromuscular que afecta a 1 de cada 3.300 varones.

La impecable trayectoria de Isabel Gemio

Hablar de Isabel Gemio es hacerlo de toda una leyenda del periodismo en nuestro país. A lo largo de su carrera, ha demostrado su talento y versatilidad en diferentes formatos y programas, convirtiéndose en una figura icónica de la pequeña pantalla.

Comenzó su carrera en televisión en la década de los 80, pero uno de sus hitos fue presentar Sorpresa, sorpresa en Antena 3, uno de los espacios más populares de la década de los 90. Pero, sin duda, uno de los proyectos más importantes de Isabel Gemio ha sido Telemaratón, un programa benéfico que se emitió durante 17 años consecutivos en TVE. El objetivo era recaudar fondos para la investigación y el tratamiento de enfermedades raras, convirtiéndose en una iniciativa que logró movilizar a toda la sociedad española. Ella siempre ha mostrado un lado solidario realmente elogiable.

Por si fuera poco, Isabel Gemio ha sido una de las presentadoras más destacadas en el ámbito de la información y el debate. Ha conducido programas que le auparon al estrellato como Lo que necesitas es amor o Hay una carta para ti. Gemio también ha destacado como locutora de radio en emisoras como Onda Cero. Además, es autora de varios libros y ha colaborado en diferentes proyectos solidarios y sociales, como su mencionada Fundación.

Si hubiera que definir su trayectoria, se podría decir que Isabel Gemio es pura profesionalidad, compromiso y versatilidad. A lo largo de los años, ha sabido adaptarse a los cambios del medio y mantenerse como una de las figuras más queridas y respetadas por el público. Su legado es un ejemplo para las nuevas generaciones de presentadores y periodistas, que buscan seguir sus pasos y alcanzar el éxito en un mundo tan competitivo como el de la televisión. Por ello, este martes ha sido muy comentada su nuevo desembarco en un plató, aunque solo sea por unas horas.