Ana Rosa Quintana ha reaparecido este lunes públicamente tras sus vacaciones. Lo ha hecho en el marco del FesTVal, el festival de televisión de Vitoria que desde 2009, acoge los principales estrenos de las cadenas y plataformas televisivas para la temporada de otoño-invierno; donde ha presentado su nuevo proyecto tras dejar a un lado las mañanas en Telecinco: TardeAR.

Ataviada con un espectacular vestido animal print, la veterana presentadora ha posado muy sonriente frente a las cámaras, y confesado alguno de los secretos mejor guardados hasta el momento del que será su nuevo programa, como el nombre de alguno de los colaboradores que la acompañarán en plató: Laura Madrueño, Miguel Ángel Nicolás, Beatriz Archidona, Jorge Luque, Manuel Marlasca y Antonio Hidalgo, así como Jorge Borrajo, director de la revista Semana; Vicente Sánchez, director de la revista Diez Minutos; y las periodistas Silvia Taulés, Marisa Martín Blázquez, Paloma Barrientos o Leticia Requejo, entre otros.

Ana Rosa Quintana en el FesTVal / Gtres

«Me ha costado mucho despedirme. La idea no fue mía, yo pensé que acabaría la carrera en la mañana. Pero me quiero divertir, y me lo he ganado. Ahora que me voy están todos buscando las coronas, pero la corona tiene un rey: Joaquín Prat», ha comenzado diciendo. «Telecinco se la ha jugado cambiando todo. Con Jorge Javier, con las mañanas (…) Han dado un paso para una televisión que se consume con más relax. Jorge y yo nos amamos y nos peleamos constantemente, pero ahora estamos bien. Sálvame era una cosa y esto otra. TardeAR no tendrá nada que ver con el otro programa. Son otros colaboradores y otro formato distinto», ha añadido.

Asimismo, y dispuesta a alzarse con la máxima audiencia cada tarde, y hacer competencia, así, a Jordi González en La 1 con La plaza y a Sonsoles Ónega con Y ahora Sonsoles en Antena 3; Ana Rosa Quintana ha explicado que el suyo será un formato que se dividirá en tres partes de varias secciones cada una, y que pondrá el foco en los asuntos de máximo interés social. «Nadie dijo que fuera fácil. Es una temporada muy distinta. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y, humildemente, ganar la tarde. Hablaremos de lo que habla la gente tomando un café, lo que le preocupa y lo que le divierte».

Ana Rosa Quintana en el FesTVal / Gtres

Todo ello, eso sí, contando con lo último en tecnología. «Conocemos la realidad virtual y realidad aumentada frontal, pero queremos centrarnos en la realidad aumentada inmersiva, es decir, vamos a estar dentro de una tormenta, dentro de un volcán, pero también dentro del entretenimiento como puede ser un desfile o una fiesta», explica.

El sentido homenaje a Maria Teresa Campos

Durante su participación en el evento, Ana Rosa Quintana no ha perdido la oportunidad de mandar un cariñoso mensaje a María Teresa Campos y su familia. Cabe recordar en este sentido, que la hija de Terelu Campos y Carmen Borrego se encuentra ingresada «en estado muy grave» en el hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid, desde el pasado domingo día 3, debido a «un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda».

«Desde aquí, simplemente, rendirle un homenaje. De ella hemos aprendido mucho. Ha abierto muchos caminos y, verdaderamente, es muy joven, así que yo espero que supere esta crisis. Simplemente, a modo de homenaje a María Teresa Campos», ha dicho Quintana.