La doble reacción de Alejandra Rubio a la entrevista dardo de Mar Flores y Edmundo Arrocet

Alejandra Rubio tacha de injusto el debate que se está generando en torno a su embarazo y trata de capear las duras en torno a su relación con Carlo Costanzia, padre de su futuro hijo. Tras el anuncio bomba de su estado de buena esperanza, todos los actores que rodean la vida de Alejandra y Carlo se han manifestado de un modo u otro acerca del tema. Dos de las últimas personas en pronunciarse han sido Mar Flores y Edmundo Arrocet, ¿cómo ha reaccionado la joven ante sus palabras?

Alejandra Rubio se blinda ante los reporteros

Alejandra Rubio ha anunciado feliz su embarazo y ha tocado fondo en menos de un mes, debido a los comentarios y críticas en torno a su relación con Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores y padre de su futuro bebé. La revolución suscitada por la premura de los acontecimientos esta una dulce espera, que se ha fraguado en los cinco meses que ha durado la relación, ha provocado que la protagonista principal del historia haya adoptado una doble personalidad debido al trabajo de colaboradora que tiene, desde hace meses, en un conocido programa de televisión.

Alejandra Rubio, en Madrid. (Foto: Gtres)

Este blindaje fuera de los programas ha sido más fuerte si cabe después de las dos exclusivas que han protagonizado el kiosco semanal de revistas del corazón esta misma semana. En primer lugar, la entrevista de Mar Flores a la revista Hola, por la que la modelo no ha cobrado y que muchos han entendido como un dardo al ánimo de lucro de Terelu quien justificaba recientemente que “todos vamos a ganar dinero con este embarazo”.

De hecho, tras estas declaraciones, Teresa Lourdes se sentaba en un plató de televisión, en el mismo programa que después la ficharía como colaboradora. Ante estas palabras de Mar Flores, Alejandra sacaba a pasear su doble faz que sigue manteniendo también en relación a otros asuntos y comentaba: “Me parece bien la entrevista, ha estado correcta, ha hablado de su vida, de la relación con sus hijos y me parece muy bien”. Sin embargo, una vez fuera de los estudios de televisión, Rubio frente a los reporteros prefería guardar silencio sin entrar a valorar el supuesto zasca de la madre de su chico a su propia madre.

Edmundo Arrocet vuelve a hablar de la familia Campos

Más contundente ha sido en el caso de el exnovio de su abuela, el humorista Edmundo Arrocet, quien se explayaba sobre el embarazo de Alejandra en una entrevista con la revista Diez Minutos. Según las palabras de Bigote, Alejandra Rubio ha “sucumbido a la vida fácil” y lanzaba el deseo para ella de que en un futuro reaccione (desconocemos en qué dirección).

Alejandra Rubio, saliendo de Telecinco. (Foto: Gtres)

En el reportaje Arrocet también confirmaba estar decidido a reclamar judicialmente a su madre y su tía el dinero que en su día prestó a la familia. Ante ambos señalamientos por parte de Edmundo, la hija de Terelu lanzaba un mensaje directo al humorista: “Yo no he sucumbido a la vida fácil, yo estoy aquí trabajando todos los días y el que ha sucumbido a la vida fácil gracias a mi abuela es él. Él no pertenece a nuestra familia ni a nuestra vida, pero se sigue aprovechando de la relación con mi abuela porque le viene muy bien».

Finalizaba su alegato mirando a cámara : “De verdad, Edmundo, no necesito tus consejos y tampoco conoces a mi familia política, por lo que no tienes nada que opinar de ellos. Comparar a las familias, siendo un clasista, te hace mejor… Vas por mal camino”. Un largo discurso que se terminaba fuera de las paredes de Telecinco ya que, Alejandra , nuevamente enmudecía al encontrarse con los micrófonos de los periodistas de calle.