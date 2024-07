La primera (e inédita) dedicatoria de Mar Flores a su hijo, Carlo Costanzia

En medio del vendaval mediático que ha supuesto la paternidad de su primogénito, Carlo Costanzia, con Alejandra Rubio, Mar Flores ha decidido mandar un inesperado a mensaje a su hijo a través de las redes sociales. La modelo ha dado el pistoletazo de salida a sus vacaciones de verano junto a sus cuatro hijos pequeños (fruto de su matrimonio con Javier Merino) y, sorprendiendo a propios y extraños, ha confesado que ha notado mucho la ausencia de su hijo mayor en estos días de descanso.

«Echando de menos al mayor de la familia», escribía en su cuenta oficial de Instagram con un carrusel de fotografías donde aparecen los menores practicando surf, al mismo tiempo que ella lo hace de las vistas al mar. Sin duda, este mensaje no ha pasado desapercibido para muchos, ya que se trata de una prueba que deja entrever que la relación entre Mar y Carlo atraviesa por un muy buen momento pese a los rumores que dictan lo contrario.

La última entrevista de Carlo Costanzia

Estas inesperadas palabras de la modelo han llegado tan solo unas horas después de que Carlo Costanzia acudiera en calidad de invitado al programa ¡De viernes! para hablar, por primera vez ante las cámaras, de su paternidad con la nieta de María Teresa Campos. Durante la entrega, el actor se reencontró en riguroso directo con Terelu Campos, su suegra, la cual se estrenaba como colaboradora del formato ese mismo día. Además, como no podía ser de otra manera, también fue preguntado por la relación que mantiene con su madre, la cual ha decidido guardar silencio desde que salió a la luz que el próximo diciembre se convertirá en abuela.

Según las propias palabras de Carlo, Mar se enteró del embarazo tan solo un día antes de que saliera la exclusiva, algo que el joven ha justificado explicando que no quería que se filtrara la noticia, aunque ha dejado claro que eso no significa que «no se fíe de su madre». No obstante, al mismo tiempo, confesó que le hubiera gustado contarle la noticia de una manera distinta: «Me hubiera gustado hacerlo en persona, pero tuve que hacerlo así. No es la mejor manera de habérselo dicho», reconocía, añadiendo que su intención era haber visto su reacción en directo.

Por otro lado, Carlo también quiso defender a su madre en cuanto al silencio que ha decidido guardar en torno a la noticia de la llegada de un nuevo miembro al clan: «Me parece lícito que no quiera hablar o que quiera guardar silencio», expresaba. Además, zanjando por completo todos las conjeturas existentes sobre la mala relación que supuestamente existía entre ellos, el actor señalaba que «se llevaban estupendamente» y que «una noticia no es lo que hace que cambie una relación». Para concluir, el novio de Alejandra Rubio aseguró que no tenía dudas de que su madre sería una abuela «preciosa, guapísima y con una clase tremenda». Unas declaraciones que, junto al último post de Mar en Instagram, confirman que, pese lo ocurrido en los últimos meses, hay una buena relación.