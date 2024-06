Mar Flores y Terelu Campos, dos enemigas públicas condenadas a entenderse

Terelu Campos y Mar Flores están condenadas a entenderse. La hija de María Teresa Campos y la modelo se convertirán en abuelas a finales de año, en diciembre. Tal y como se ha dado a conocer este miércoles, 19 de junio, sus respectivos hijos, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia serán padres de su primer hijo tras cinco meses de relación.

De esta manera, Terelu y Mar tendrán un nexo de unión para toda la vida, que será su nieto. No obstante, cabe destacar que, aunque entre ellas no ha habido un enfrentamiento directo, pertenecen a bandos rivales. Es aquí, cuando entra en la ecuación el nombre de Nuria González, íntima amiga de la presentadora y archienemiga de la maniquí.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. (Foto: Mediaset)

Para entender el origen del conflicto entre Mar Flores y Nuria González hay que remontarse a la década de los 90. Aunque es cierto que llegaron a ser grandes amigas, su amistad se terminó. Cabe destacar también que Mar tuvo un romance con su ex marido, Fernando Fernández Tapias (fallecido en octubre de 2023).

Su historia de amor no pudo acabar de una manera peor. La que era una de las parejas del momento rompió tras varios meses de noviazgo y una controvertida portada de Interviú: la que mostraba la infidelidad de la modelo con una imagen de esta en la cama junto a Alessandro Lequio. Ante semejante escándalo, el empresario y la hoy colaboradora de televisión ponían punto y final a todo tipo de contacto entre ambos.

Terelu Campos, en Málaga. (Foto: Gtres)

Sin embargo, tras conocerse la muerte del gallego a los 84 años, Mar rompió su silencio y reveló que años después ambos retomaban su amistad. «Hemos sido personas importantes el uno para el otro. Después de separarme de Javier, retomamos nuestra amistad hasta hace poco más de un año y medio, que nos cortaron la comunicación», contó a La Otra Crónica de El Mundo. Además, alabó la figura del naviero: «Fernando era inteligente, divertido y lleno de amor hacia los que él de verdad quería».

Mar Flores y Fernándo Fernández Tapias durante un viaje a Suiza. (Foto: Gtres)

Lo cierto es que su romance fue uno de los más perseguidos por la prensa rosa de nuestro país, al ser ella una de las modelos más cotizadas del momento y él un importante empresario de la época. Tras la ruptura, ambos emprendieron caminos por separado y Fernández Tapias encontró el amor de nuevo, y hasta el final de sus días, en Nuria González, con la que contrajo matrimonio en el año 2002 y con quien concibió a sus dos hijos menores: Iván y Alma. Por su parte, Nuria González siempre ha hecho gala de su habitual discreción en todo lo relacionado con su enemistad con Mar Flores.

Terelu Campos y Nuria González

Terelu y Nuria se conocieron hace más de 25 años por un grupo de amigos en común. Así lo reveló la presentadora en un blog en Lecturas. Nada más verse tuvieron una gran conexión hasta tal punto de que Terelu le propuso colaborar en Con T de Tarde, donde hablaba de moda y tendencias. Su estancia en el espacio fue breve porque poco después anunció su boda con Fernando y su primer embarazo, motivo que le llevó a apartarse de la primera línea mediática. Sin embargo, la amistad entre ellas no se rompería nunca.

Mar Flores y Terelu Campos serán abuelas

Han sido Alejandra Rubio y Carlo Costanzia quienes han revelado en la revista ¡Hola! cómo reaccionaron sus respectivas madres a la noticia de que serán abuelas. La primera en enterarse de la noticia fue Terelu Campos. «Es que estoy muy unida a ella y voy a su casa casi cada día: a comer, merendar, cenar…», ha explicado Alejandra. «Al poco tiempo de hacerme la prueba, me preguntó qué me pasaba. Me notaba rara y muy nerviosa. Tampoco le hablaba como siempre. Igual estaba más a la defensiva. Por eso, mientras estábamos hablando de otra cosa, se lo solté de sopetón. Pensé: ‘Ahora o nunca’», ha continuado diciendo.

«‘Ahora entiendo todo’», ha contado Alejandra que dijo Terelu. «Como me veía nerviosísima, mi madre no entendía por qué me estaba comportando así. Después, ya me dijo que, fuera lo que fuera, tomáramos la decisión que tomásemos, iba a estar con nosotros y nos apoyaría. Mi madre es increíble», ha asegurado, orgullosa, la colaboradora.

Por su parte, Carlo también ha dado a conocer cómo se enteraron sus padres. «Primero se lo dije a un par de amigos. Cuando ya vimos que el embarazo iba bien, se lo conté a mis padres. Fue hace como dos semanas o un poco más, casi a la vez. Se dio el caso de que ese día vi antes a mi padre e, inmediatamente después, a mi madre. Me lo quería quitar de en medio cuanto antes. Obviamente, mi padre también flipó. Pero me dijo que era nuestra decisión y que nos apoyaría al cien por cien», ha dicho en un primer momento.

Mar Flores con unas gafas de sol. (Foto: Gtres)

«Bueno, a ella (hace referencia a Mar Flores) le impactó un poco más, pero se lo tomó muy bien. Se puso súper contenta y me dijo que nos iba a apoyar en cualquier cosa. Fue muy bien, la verdad. Mejor de lo que yo me esperaba», ha finalizado.