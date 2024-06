«Primero se lo dije a un par de amigos. Cuando ya vimos que el embarazo iba bien, se lo conté a mis padres. Fue hace como dos semanas o un poco más, casi a la vez. Se dio el caso de que ese día vi antes a mi padre e, inmediatamente después, a mi madre». Estas fueron las palabras con las que Carlo Costanzia contó cuándo y cómo le comunicó a sus padres, Mar Flores y Carlo Costanzia di Costigliole, que iba a convertirse en papá primerizo. No osbtante, los hechos no habrían ocurrido exactamente así.

Este jueves, la periodista Chelo García Cortés, ha contado en Ni que fuéramos Shhh, en TEN, que tras hacerse pública la noticia del embarazo de Alejandra Rubio, se puso en contacto con Mar Flores para darle la enhorabuena. Ésta, para sorpresa total de la ex colaboradora de Sálvame, le confesó que se enteró de que iba a convertirse en abuela apenas unas horas antes de que Carlo Costanzia y Alejandra Rubio coparan la portada de una conocida revista del corazón con la exclusiva. «Recibo la portada como las 8:30 de la mañana. Primero escribo a Terelu para felicitarla por mensaje y ella me contesta como a la tres o cuatro horas», ha comenzado diciendo. «Creo que lo que me pone Mar es muy importante. Yo le mandé un audio y ella me contestó por escrito. Me puso ‘gracias Chelo, me enteré ayer a las 13:00’», ha añadido García Cortés.

Mar Flores, en Madrid. (Foto: Gtres)

No suficiente con esto, Chelo García Cortés ha desvelado que tras haberle puesto la hora exacta en la que conoce que su hijo espera su primer bebé con Alejandra Rubio, Mar Flores editó su mensaje de WhatsApp y lo reduce a un simple agracedimiento. «Lo importante de esto es que cuando se da cuenta de que me ha escrito la hora en que se ha enterado, a continuación lo reduce y lo cambia solo poniendo ‘Gracias Chelo’», ha concluido la colaboradora.

Mar Flores, abuela con 53 años

Será el próximo mes de diciembre cuando Alejandra Rubio y Carlo Costanzia den la bienvenida al mundo a su primer hijo en común; y Mar Flores se convierta, por ende, en abuela con 53 años. Aunque por el momento la modelo y empresaria no se ha pronunciado públicamente, ante los medios de comunicación, acerca de la feliz noticia, sí lo ha hecho a través de su perfil en Instagram, donde reúne a cerca de trescientos mil seguidores. «¡Día intenso! Gracias por vuestras felicitaciones ¡Desconecto!», ha escrito.

Mar Flores, en Madrid. (Foto: Gtres)

Hace unos meses, cuando se hizo pública la relación sentimental de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio, Mar Flores, fue preguntada expresamente por la idea de convertirse en abuela durante un evento. La madrileña dijo que se sentía «cómoda» con su rol de madre, y que de momento no se sentía «muy abuela». «Me van a llamar abuela seguro porque tengo cinco hijos y todos tenemos el concepto familiar muy inculcado, pero de momento no me siento muy abuela. Me siento muy cómoda siendo madre. Madre de cinco hijos, encantada de atenderlos y con una vida social muy intensa y con muchos amigos. O sea, más no puedo pedir», fueron sus palabras.