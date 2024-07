Meli Camacho y Maite Valdelomar, las amigas de María Teresa Campos que nunca la abandonaron

La muerte de María Teresa Campos, fechada el 5 de septiembre de 2023, es un suceso que ningún profesional de la comunicación podrá olvidar. La presentadora marcó una era, a pesar de que sus últimos años fueron muy discretos. El último programa que condujo fue La Campos Móvil, un espacio producido por La Fábrica de la Tele, empresa que estaba detrás de ‘Sálvame’.

A María Teresa no le sentó bien que le retirasen del marcado laboral, para ella fue un golpe muy duro y tuvo que refugiarse en sus dos grandes amigas. En LOOK destacamos dos nombres: Maite Valdelomar y Meli Camacho. Esta última es periodista y ayudó mucho a la madre de Carmen Borrego durante su faceta como youtuber.

La matriarca de las Campos fue una adelantada a su tiempo. Siempre estuvo a la vanguardia y se adaptó a las nuevas tendencias sin problema, por eso creó su propio canal de YouTube. El espacio se llamaba Enredados, estaba dirigido por Carmen Borrego y participaron rostros tan conocidos como Anabel Pantoja o Isabel Gemio.

Meli Camacho, posando. (Foto: Gtres)

Meli tiene mucha formación en asuntos relacionados con la salud y con el bienestar, por eso tenía su propia sección en el programa de Teresa. Eran mucho más que compañeras. Se conocieron gracias al periodismo y poco a poco se hicieron grandes amigas y confidentes.

Maite Valdelomar, la famosa amiga de María Teresa Campos

María Teresa era una mujer muy influente y tuvo amistades importantes, de hecho estuvo en Zarzuela con los Reyes de España en más de una ocasión. Sin embargo, cuando se apagaban los focos era una mujer normal. Le gustaba disfrutar de su entorno, de su familia y de sus amigos de siempre. Es ahí donde entra en juego Maite Valdelomar, quien ganó mucha popularidad a raíz del reality Las Campos.

Maite Valdelomar, en Madrid. (Foto: Gtres)

Maite ya ha participado en algunos programas. Su objetivo es defender la memoria de su amiga, por eso dio una entrevista en TardeAR para reconocer que Edmundo Arrocet le hizo un préstamo a Teresa, pero recalcó que el humorista había vivido en una mansión con todos los servicios posibles a coste cero.

«Yo le dije a Teresa que ni loca se lo devolviera, que estaba viviendo a mesa y mantel y con todo organizado y con todo hecho», declaró Maite delante de Ana Rosa. Según contó, no era la única en pensar de esta forma: «Creo que todas las que la queríamos se lo decíamos».

La amiga de María Teresa, quien jugaba con ella a las cartas como mínimo una vez a la semana, es un rostro conocido en Mediadet, por eso ha participado en varios programas. En los últimos días se sentó en el plató de Socialité Club. Terleu Campos y Carmen Borrego hicieron una misa para homenajear a su madre el día de su cumpleaños, pero Maite no pudo ir.

«No hace falta que sea su cumpleaños, la quiero y recuerdo permanentemente y me da una pena horrible que no esté. Le echo mucho de menos, más de lo que una se puede imaginar», declaró en el programa de María Verdoy. «No fui a la misa porque llegaba de Colombia y le puse un correo a Carmen para decirle que le era imposible ir después de 18 horas de vuelo. Sí que fui invitada y me dijeron que era solo para la familia y para los amigos».

Gustavo, un nieto más para Teresa

Gustavo, junto a María Teresa Campos. (Foto: Gtres)

Para terminar hay que hacer una mención especial a Gustavo, el famoso chófer de María Teresa Campos. Su relación con la familia ha cambiado mucho en los últimos meses. Desde que entró en Gran Hermano VIP, Terelu y Carmen se han apartado de él, pero lo cierto es que estuvo hasta el final con la comunicadora.