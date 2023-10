Edmundo Arrocet miente: solo pagó una cosa (y no todas) durante su relación con María Teresa Campos

Edmundo Arrocet no dice la verdad cuando asegura que «todo lo pagaba yo» durante su relación sentimental con María Teresa Campos. Quien conoce de verdad al humorista habla de él sin miramientos: «Es la persona más canalla y mentirosa que existe». Su entrevista de esta semana ha supuesto todo un tsunami en la familia Campos, que hace tiempo que se acostumbró a vivir en una incesante tormenta, por unas cosas o por otras. Sus palabras escuecen y son contradichas tanto por Carmen Borrego, Terelu Campos, Alejandra Rubio o por quienes vivieron muy de cerca el romance entre Bigote y la periodista, hasta el punto de ser casi uno más en la ecuación amorosa.

Edmundo Arrocet

Este medio ha podido tener acceso a varias de estas personas, que compartieron tiempo y espacio con Arrocet y Campos. Desde simples ratos en una casa hasta viajes. Su reacción a la entrevista de Edmundo es de absoluta repulsa e indignación, sobre todo cuando asegura que tenía la suficiente solvencia económica como para pagarle todo a María Teresa: «¡Es mentira!», nos dicen muy enfadados.

Este testimonio da Look detalles más concretos que dejan en evidencia a Edmundo Arrocet:»Cuando viajábamos, él se quedaba en el hotel para no pagar nada…». Y señalan lo único que abonó de su bolsillo en una ocasión: «Solo pagó un chocolate con churros en la Plaza de los Naranjos de Marbella, nada más que eso».

Edmundo Arrocet y María Teresa Campos paseando por Málaga / Gtres

Otro relato al que hemos tenido acceso reniega de la versión del cómico, quien aseguraba estar muy enamorado de la presentadora fallecida: «Nunca quiso a Teresa. Le ha dado una vida perra. Ella vivía en un ‘ay’ constante y no le hacía nada de compañía «.

Durante su entrevista con Diez Minutos, Edmundo Arrocet cargó contra las hijas de la que fue su pareja. De Carmen y Terelu dijo que «En los seis años que estuve en casa de Teresa, Terelu solo fue 10 u 11 veces y Carmen ni eso… Los únicos que iban mucho y les tengo un inmenso cariño es Alejandrita, que pasaba horas con la abuela. Y José María, que vivió un tiempo en casa». En este sentido, podemos asegurar que hasta la propia Alejandra Rubio se ha sorprendido por las palabras del chileno.

Carmen Borrego en el programa ‘Vamos a ver’/ Mediaset

La hermana de Terelu reaccionó con virulencia en televisión, tildando de «sinvergüenza» a Edmundo Arrocet y avisándole del dolor causado en la familia: «Si le haces daño a mi madre no voy a perdonar jamás, te lo dejo claro y me parece indecente contestar cosas que no puede contestar mi madre (…) Me vais a tachar de una hija que está destrozada porque ha fallecido su madre, esto es una bomba en mi corazón y como tal lo siento, por respeto a la gran madre que he tenido no voy a contestar porque no me corresponde».

Algunas informaciones surgidas en las últimas horas han deslizado que el motivo por el que Carmen Borrego y Terelu Campos no acudían a casa de su madre mientras estaba con Edmundo era porque lo rechazaban, pero lo cierto es que «las hijas no iban porque la madre estaba entretenida con él y eso que se quitaban, pero estaba el día entero sola», nos confiesa una persona muy cercana a María Teresa.