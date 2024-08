Lydia Lozano responde a Terelu Campos tras su polémica entrevista

La entrevista que ha concedido Terelu Campos en una conocida revista ha provocado una vorágine de reacciones. Una de ellas ha sido la de Lydia Lozano, la que fuera su compañera en Sálvame, el extinto programa que llegó a su fin en junio de 2023 tras más de 14 años en antena. Desde entonces, la relación de la hija de María Teresa Campos y los colaboradores del citado espacio no atraviesa su mejor momento.

La opinión de Lydia Lozano

Terelu Campos ha confesado que tiene que hacer malabares para poder sobrevivir. Unas palabras que han obtenido respuesta por parte de la periodista, que no ha dudado en dar su opinión al respecto.

Lydia Lozando posando. (Foto: Gtres)

«Creo que volver a hablar de su madre en una exclusiva y decir que ha hecho malabarismos para sobrevivir… creo que una tía que tiene trabajo no hace malabarismos», ha indicado Lydia en un primer momento. «Creo que a Terelu le va muy bien, ha hecho un muy buen contrato en ¡De Viernes! y ya está. Creo que fue de las primeras que se fue de Telecinco y la contrató TVE, hizo un homenaje a su madre y ya está y si para seguir viviendo tiene que hacer una exclusiva y volver a hablar de su madre», ha recalcado.

Terelu Campos en el domicilio de su hija, Alejandra Rubio. (Foto: Gtres)

Este mismo miércoles, Terelu Campos protagonizó la portada de la revista Lecturas con un posado veraniego, pero no sólo eso, sino que hizo unas declaraciones con las que dejó al descubierto su actual situación económica. «No estoy arruinada pero el dinero que tengo es para vivir. Vendí la casa de mi madre, lo que me llevé se fue en el bienestar de mi madre. Me fui de ‘Sálvame’ con una mano delante y otra detrás y hago malabarismos para sobrevivir», comentó.

Lydia Lozano ante los medios. (Foto: Gtres)

Sobre Alejandra Rubio

Por otro lado, Lydia también se ha pronunciado sobre las críticas que está recibiendo Alejandra Rubio tras anunciar, a finales del mes de junio a golpe de entrevista en ¡Hola!, que está esperando su primer hijo junto a Carlo Costanzia.

«Decir que nosotros (hace referencia a Ni que fuéramos Shhh) por hablar mal de Alejandra… Alejandra ha salido en una portada, cosa que ella decía que nunca haría. Entonces, nosotros hemos criticado eso, pero ella no se tiene que enfadar con nosotros por comentar lo que ha hecho su hija. Igual que ella ha comentado otras portadas de otras personas, es que nos dedicamos a esto pero claro cuando es de tu familia, te duele», ha explicado.

«Yo ya la he visto en cuatro portadas a la hija, entonces que no me digan nada porque se ha llevado una pasta», ha añadido.