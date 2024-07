Terelu Campos se acerca a Mar Flores a base de piropos

Ha sido una de las noticias más destacadas de lo que llevamos de verano. Alejandra Rubio y Carlo Costanzia serán padres antes de que termine el año. Después de más de cinco meses de relación, la pareja anunció a golpe de entrevista esta buena nueva que los ha colocado en la primera plana mediática. De esta manera, Terelu Campos y Mar Flores se convertirán en abuelas.

Precisamente sobre la modelo ha hablado la hija de María Teresa Campos en su última entrevista. Intervención en la que Terelu Campos no ha tenido reparos en deshacerse en halagos hacia Mar Flores, mostrando así un acercamiento después de conocerse que Alejandra se encuentra en plena dulce espera.

Terelu Campos durante su entrevista en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Los halagos de Terelu hacia Mar Flores

La hermana de Carmen Borrego ha posado en bañador para las páginas de la revista Lecturas. Ha sido entonces, cuando ha nombrado a Mar Flores al hablar del reportaje. Se trata de su primer álbum de fotos como abuela. «Como proyecto de abuela. Y si me tengo que comparar con la otra abuela (hace referencia a Mar), las comparaciones son odiosas. Soy consciente de que me van a decir muchas cosas y me lo tomo con humor. Tengo una vida mucho más castigada por temas de salud. No soy la que era hace 12 años cuando hice la portada de Interviú», ha comenzado diciendo.

Mar Flores, en un evento. (Foto: Gtres)

«Ya tenía el tumor. Me lo detectaron semanas después», ha añadido al mismo tiempo que ha indicado que Mar Flores está estupenda. «Y lo estará siempre, ha sido siempre bellísima», ha continuado. «La veo en Instagram, aunque no sé decirte si la sigo o no la sigo», ha añadido.

Después se ha sincerado sobre si conocerá o no a Mar Flores. «¡Claro! Es lo natural. ¡Qué voy a tener yo en contra de alguien que no conozco y que, además, es la madre de la persona que hace feliz a mi hija!», ha asegurado.

Terelu Campos y Mar Flores, en el centro de la polémica

Corría la década de los 90, cuando la relación entre Mar Flores y Fernando Fernández Tapia terminó marcada por los rumores que vincularon a la maniquí con Alessandro Lequio. Tras la separación, Nuria González, íntima amiga de Terelu, se convirtió en el gran apoyo de Fernández Tapia y en uno de los pilares más importantes para el empresario.Tras varios años de relación se dieron el ‘sí, quiero’ en 2002.

La modelo Mar Flores y el empresario Fernando Fernández Tapia en Saint Moritz. (Foto: Gtres)

Han pasado ya varios años desde que Terelu y Nuria han formado un vínculo muy cercano. «Nuria es como familia para mí», expresó Terelu. Sin embargo, aunque Terelu y Mar nunca han sido enemigas directas, su relación siempre ha estado distante debido a las amistades que las separan.